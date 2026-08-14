/Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर क्यों बनाए जाते हैं मिट्टी के शिवलिंग, गौरी और गणेश जी, जान लें इसके पीछे का कारण

Hariyali Teej 2026 Ke Niyam: हरियाली तीज हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से है जो सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि पर रखा जाता है. इस दिन विशेष रूप से शिव जी और माता पार्वती की उपासना की जाती है. सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं. हरियाली तीज की पूजा के समय मिट्टी से शिवलिंग, माता गौरी और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने की पुरानी परंपरा है. आइए इस लेख में जानें कि इस दिन मिट्टी से शिव परिवार बनाने के पीछे का करण क्या है.
मिट्टी प्रकृति और धरती का प्रतीक है और बारिश के मौसम में हरियाली तीज व्रत आता है. इस दौरान प्रकृति में नई ऊर्जा होती है. ऐसे में मिट्टी से शिवलिंग और शिव परिवार बनाने व उनकी पूजा करने से मां प्रकृति और शिव तत्व दोनों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है. भक्त इस दिन पार्थिव शिवलिंग यानी शुद्ध मिट्टी से बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं. इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. ध्यान दें शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग के बारे में वर्णन मिलता है जिसे मिट्टी से बनाकर पूजा की जाती है.
हरियाली तीज व्रत माता पार्वती को समर्पित है. यह पर्व माता पार्वती के कठोर तप को दर्शाता है. माता ने तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था. ऐसे में हरियाली तीज पर माता गौरी की पूजा का विशेष महत्व है. इस पर्व पर मिट्टी से मां गौरी और गणेश जी की प्रतिमा बनाने का विधान है. ऐसा करने से भक्त माता पार्वती और गणेश जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं और माता गौरी से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं. मिट्टी की प्रतिमा बनाना प्रकृति और मातृशक्ति को दर्शाता है. हरियाली तीज पर मट्टी की गौरी-गणेश बनाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धर्म एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)