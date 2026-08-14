/Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर क्यों बनाए जाते हैं मिट्टी के शिवलिंग, गौरी और गणेश जी, जान लें इसके पीछे का कारण

हरियाली तीज व्रत माता पार्वती को समर्पित है. यह पर्व माता पार्वती के कठोर तप को दर्शाता है. माता ने तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था. ऐसे में हरियाली तीज पर माता गौरी की पूजा का विशेष महत्व है. इस पर्व पर मिट्टी से मां गौरी और गणेश जी की प्रतिमा बनाने का विधान है. ऐसा करने से भक्त माता पार्वती और गणेश जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं और माता गौरी से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं. मिट्टी की प्रतिमा बनाना प्रकृति और मातृशक्ति को दर्शाता है. हरियाली तीज पर मट्टी की गौरी-गणेश बनाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है.