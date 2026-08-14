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Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर क्यों बनाए जाते हैं मिट्टी के शिवलिंग, गौरी और गणेश जी, जान लें इसके पीछे का कारण

Hariyali Teej 2026: हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व है. इस व्रत को लेकर कई नियम और विधि-विधान बताए गए हैं. इसी तरह हरियाली तीज पर मिट्टी के शिवलिंग, गौरी और गणेश जी भी बनाया जाता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 14, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:23 AM IST
Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर क्यों बनाए जाते हैं मिट्टी के शिवलिंग, गौरी और गणेश जी, जान लें इसके पीछे का कारण
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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