/Hariyali Teej 2026: क्यों दिया जाता है हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंधारा जिसका बेटियों को होता है इंतजार? जानें इसकी सामग्री

Hariyali Teej 2026: इस साल हरियाली तीज पर्व 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन को समर्पित पर्व है. सावन शुक्ल तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर पति की लंबी आयु व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ महिलाएं शिव जी और मां पार्वती की पूजा उपासना करती हैं और व्रत का संकल्प करती हैं. वहीं, हरियाली तीज के एक दिन पहले बेटियों के लिए उनके मायके से सिंधारा आता है. आइए इस लेख में जानें सिंधारा क्या है और इसका महत्व क्या है. सिंधारा में कौन सी सामग्री दें ये भी जानेंगे.