/Hariyali Teej 2026: क्यों दिया जाता है हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंधारा जिसका बेटियों को होता है इंतजार? जानें इसकी सामग्री

Hariyali Teej 2026: इस साल हरियाली तीज पर्व 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन को समर्पित पर्व है. सावन शुक्ल तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर पति की लंबी आयु व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ महिलाएं शिव जी और मां पार्वती की पूजा उपासना करती हैं और व्रत का संकल्प करती हैं. वहीं, हरियाली तीज के एक दिन पहले बेटियों के लिए उनके मायके से सिंधारा आता है. आइए इस लेख में जानें सिंधारा क्या है और इसका महत्व क्या है. सिंधारा में कौन सी सामग्री दें ये भी जानेंगे.
हरियाली तीज सावन माह का एक महत्वपूर्ण पर्व है. जिसका एक हिस्सा है सिंधार जिसे कई जगहों पर सिंजारा भी कहा जाता है. सिंधारा एक पारंपरिक उपहार है जो हरियाली तीज के एक दिन पहले नवविवाहित या विवाहित बेटियों के लिए उनके मायके से आता है. सिंधारा मायके से आने वाला एक उपहार है जो बिटिया के सम्मान, स्नेह और सामाजिक सद्भावना को दर्शाता है.
मायके से ससुराल भेजे जाने वाले सिंधारा में बिटिया के लिए कई उपहार होते हैं. इन सामग्री में प्रेम और ममता का भाव होता है. आइए इन सामग्री की लिस्ट देखें-
संपन्नता का प्रतीक नए कपड़े (साड़ी या दुपट्टा)
सौभाग्य का का प्रतीक हरी और लाल चूड़ियां
प्रेम और शुभता का प्रतीक मेहंदी, बिंदी, महावर
मधुर संबंधों का प्रतीक मिठाइयां, घेवर जरूर रखें.
ताजे मौसमी फलों का टोकरा
सौंदर्य प्रसाधन श्रृंगार का प्रतीक
गहनों में बिछिया और पायल
हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंधारा भेजने के पीछे का महत्व बहुत बड़ा है. ससुराल गई बेटी को स्नेह भाव से याद कर उसके लिए मायके से सौगात भेजे जाते हैं. जो बेटी की प्रसन्नता और उत्साह को बढ़ाता है. सिंधारा में केवल सामग्री नहीं होती है बल्कि उसके लिए वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि बने रहने की शुभकामनाएं भी होती हैं. सिंधारा भेजकर ससुराल पक्ष के लिए आदर और अपनापन का भाव भी व्यक्त किया जाता है. यह एक सिंधारा बेटी और उसके ससुराल के रिश्तों में मिठास और प्रेम भर सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)