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Hariyali Teej 2026: क्यों दिया जाता है हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंधारा जिसका बेटियों को होता है इंतजार? जानें इसकी सामग्री

Hariyali Teej 2026 Sindhara: इस साल हरियाली तीज पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा. हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंधारा दिया जाता है. आइए जानें इसका महत्व और इसमें दी जाने वाली सामग्री की लिस्ट.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 05, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:23 AM IST
Hariyali Teej 2026: क्यों दिया जाता है हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंधारा जिसका बेटियों को होता है इंतजार? जानें इसकी सामग्री
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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