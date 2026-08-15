/हरियाली तीज पर कैसे करें शिव-पार्वती की पूजा? नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और व्रत कथा

सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम बेहद खूबसूरत हो जाता है. इसी सुहावने मौसम में महिलाओं का सबसे पसंदीदा त्योहार हरियाली तीज मनाया जाता है.
इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 को पड़ रही है. सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पावन व्रत रखा जाता है. शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं.
वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहा और योग्य जीवनसाथी पाने के लिए शिव-पार्वती की आराधना करती हैं. आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा का सही समय, सामग्री और विधि क्या रहने वाली है.
तीज की पूजा में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है. अगर आप सुबह के समय पूजा करना चाहती हैं, तो सूर्योदय के बाद यानी सुबह 6 बजे से पूजा का समय शुरू हो जाएगा.
इसके अलावा अगर आप शाम को पूजा करना पसंद करती हैं, तो सूर्यास्त के बाद का प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है. इस बार हरियाली तीज पर बेहद खास और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं.
इस दिन रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग एक साथ मिल रहे हैं. इन शुभ योगों में की गई पूजा-अर्चना का फल कई गुना बढ़कर मिलता है.
हरियाली तीज की पूजा में माता पार्वती के श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व होता है. इसलिए पूजन सामग्री में सिंदूर, मेहंदी, लाल चूड़ियां, बिंदी, महावर, काजल और आभूषण जरूर शामिल करें.
इसके साथ ही माता पार्वती को चढ़ाने के लिए सुंदर लाल चुनरी और भगवान शिव के लिए नए वस्त्र लाएं. मूर्ति बनाने के लिए साफ गीली काली मिट्टी या बालू का इंतजाम कर लें.
भोलेनाथ की पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते और केले का पत्ता जुटाना न भूलें. भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत, ताजे मौसमी फल और पारंपरिक घेवर या ठेकुआ की मिठाई तैयार रखें.
तीज के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ या नए कपड़े पहनने चाहिए. पूजा की तैयारी करने से पहले हाथों में मेहंदी लगाएं और पूरा सोलह श्रृंगार करें.
इसके बाद मिट्टी या बालू की मदद से भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर मूर्ति बना लें. एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति स्थापित करें और सामने देशी घी का दीपक जलाएं.
माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएं और शिव जी को बेलपत्र व धतूरा अर्पित करें. अंत में दोनों को प्रेमपूर्वक भोग लगाएं और आरती करके उनका आशीर्वाद लें.
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं. शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जंगलों में रहकर सालों तक बहुत कठिन तपस्या की.
अपने 108वें जन्म में जाकर माता पार्वती की यह घोर तपस्या पूरी हुई थी. सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही शिव जी ने प्रकट होकर उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी बनाया.
यही वजह है कि इस दिन को शिव-पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस पावन कथा को सुनने से शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनी रहती है.
हरियाली तीज का यह त्योहार प्रकृति और इंसान के बीच के खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है. सावन की बारिश के बाद चारों तरफ फैली हरियाली मन को एक नई ताजगी और सकारात्मकता से भर देती है.
हरा रंग सुख, समृद्धि और नए जीवन की शुरुआत का संदेश देता है. इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनकर झूले झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटती हैं.
ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से यह व्रत रखने से पति-पत्नी के बीच के पुराने मनमुटाव दूर हो जाते हैं. इससे रिश्ते में भरोसा बढ़ता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.
डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य सूचना पहुंचाना है. किसी भी पूजा, व्रत या अनुष्ठान को करने से पहले अपने घर के बड़े-बुजुर्गों या किसी योग्य पंडित/ज्योतिषी से सलाह जरूर लें.