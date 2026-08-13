सावन शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज पर्व मनाते हैं. तीज व्रत रखना, हरे रंग की साड़ी-चूड़ी पहनकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करना, झूला झूलना.. ये सब तो अहम है ही. इसके साथ यदि यदि अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय कर लें तो पति-पत्नी के बीच की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं. चूंकि हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है. लिहाजा इस दिन ये उपाय करना बड़ा फायदा दे सकता है.
समय के साथ यदि रिश्ते में प्रेम कम हो गया है या मनमुटाव समेत अन्य कोई समस्या है तो ये तीज के उपाय इन्हें दूर करके पति-पत्नी में प्रेम-अपनापन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.
मेष राशि : मेष राशि की महिलाएं पूजा में पार्वती जी को लाल रंग के फूल और लाल चुनरी अर्पित करें. साथ ही 'ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः' मंत्र का जाप करें.
वृषभ राशि: वृषभ राशि की महिलाएं शिव-पार्वती जी की पूजा में सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं. साथ ही संभव हो तो मंदिर में या ब्राह्मण को चांदी की कोई वस्तु दान कर सकते हैं.
मिथुन राशि : मिथुन राशि की महिलाएं पार्वती माता को श्रृंगार में हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र अर्पित करें.
कर्क राशि : कर्क राशि की महिलाएं शिवलिंग का दूध और शहद से अभिषेक करें, साथ ही शिव-पार्वती जी को सफेद चंदन लगाएं.
सिंह राशि : सिंह राशि वाली महिलाएं पूजा में केसरिया या लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही गौरी-शंकर मंदिर जाकर लाल गुलाब अर्पित करें.
कन्या राशि : कन्या राशि की महिलाएं पार्वती को श्रृंगार सामग्री में हरी चूड़ी अर्पित करें और वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करें.
तुला राशि : तुला राशि वाली महिलाएंग शिव-पार्वती जी की पूजा करें और माता को सुगंधित इत्र व लाल सिंदूर अर्पित करें.
वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि की महिलाएं पार्वती जी को सिंदूर और लाल गुलाब चढ़ाएं. साथ ही सुंदरकांड का पाठ करें.
धनु राशि: धनु राशि वाली महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती को बेसन की मिठाई का भोग लगाएं.
मकर राशि : मकर राशि की महिलाएं माता पार्वती पूजा करें. साथ ही शिव चालीसा जरूर पढ़ें.
कुंभ राशि : कुंभ राशि वाली महिलाएं शिव जी का अभिषेक करें, जिसमें गन्ने का रस भी अर्पित करें. पार्वती जी को श्रृंगार अर्पित करें.
मीन राशि : मीन राशि वाली महिलाां पूजा में बेसन के लड्डूओं का भी भोग लगाएं. 'ॐ गौरीशंकराय नमः' मंत्र का जाप करें.
दांपत्य जीवन अच्छा चले इसकी जिम्मेदारी पति-पत्नी दोनों की होती है. आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए तीज के दिन यदि पति भी पत्नी के साथ पूजा करे तो बहुत लाभ होता है. साथ ही वे फलाहार साथ में करें. एक-दूसरे का सम्मान करें. यदि कोई नाराजगी है तो बातचीत से हल करें.
पति-पत्नी एक-दूसरे से कटु शब्द न बोलें. हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करें.
पूजा में जल्दबाजी न करें. भगवान भाव देखते हैं.
उतने ही नियम अपनाएं जितना पालन कर सकें. सेहत और क्षमता का ध्यान रखें.
परिवार में किसी से भी कड़वा न बोलें.
(Disclaimer-इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. इन उपायों को मान्यता के तौर पर ही लें. इनके परिणाम व्यक्ति की परिस्थिति और आस्था पर निर्भर कर सकते हैं.)