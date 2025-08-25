Hartalika Teej 2025: सुहागिनें हरतालिका तीज पर जरूर करें इन चीजों का दान, मिलेगा कठिन व्रत का अति शुभ फल!

Hartalika Teej 2025 Daan: हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं. इस व्रत पर दान करने का विशेष विधान है. हरतालिका तीज पर कुछ विशेष चीजों का दान करने से माता पार्वती को प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य व सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद देती हैं. इस दिन सुहागिनें अगर अपनी सामर्थ्य से शुभ वस्तुओं का दान करें को जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है. आइए जानें इस दिन किन चीजों का दान करें.

हरतालिका तीज पर करें इन चीजों का दान

श्रृंगार की वस्तुएं

हरतालिका तीज पर जरूरतमंद महिलाओं के बीच में अगर श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें तो मां पार्वती अति प्रसन्न होती है. तीज पर लाल चुनरी से लेकर बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिछिया, पायल, कंघी, मेहंदी, आलता और कांच की चूड़ियां जरूर दूसरी महिला को दान करें. इसके अलावा वस्त्र का दान करना भी अति शुभ माना गया है. ऐसे में हरे रंग के कपड़े जैसे हरी साड़ी या हरी चुनरी का दान करें को पुण्य की प्राप्ति होती है.

सुपारी और पान के पत्ते

हरतालिका तीज पर अगर पान और सुपारी जैसी मांगलिक वस्तुएं दान करें तो संबंध बेहतर होते हैं और वैवाहिक जीवन की बाधाओं का अंत होता है. जीवन में शांति का संचार होता है.

भोजन सामग्री का दान

हरतालिका तीज व्रत में अगर गेहूं, चावल, दाल और मिठाई आदि खाने की चीजों का जान करें, यानी “अन्नदान” करें तो इस सबसे बड़े दान से भगवान प्रसन्न होकर सुख का आशीर्वाद देंगे. इस दिन फल का दान करना भी अति शुभ माना गया है.

पूजा सामग्री का करें दान

हरतालिका तीज पर पूजा पाठ करने का विशेष विधान है. ऐसे में अगर इस दिन धूप, दीपक, कपूर, नारियल के साथ ही मिट्टी या तांबे का कलश जैसी पूजन सामग्री दान करें तो पूजा का दोगुना पुण्य फल प्राप्त होगा.

गौ दान करें

गौ दान का एक अति शुभ दान माना गया है. अगर आपकी इतनी शक्ति है कि आपक एक गाय दान कर सकते हैं तो हरतालिका तीज पर जरूर करें. अगर गौदान करने की क्षमता नहीं है तो इस दिन आप गाय को चारा खिलाएं और गौशाले में धन का दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

