हरतालिका तीज पर पढ़ें यह व्रत कथा, जरूर मिलेगा अखंड सौभाग्‍य का वरदान!
Hindi Newsधर्म

हरतालिका तीज पर पढ़ें यह व्रत कथा, जरूर मिलेगा अखंड सौभाग्‍य का वरदान!

Hartalika Teej Vrat Katha in hindi: भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है. इस दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्‍य के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है. साथ ही हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर पढ़ें. 

Shraddha Jain|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:30 PM IST
हरतालिका तीज पर पढ़ें यह व्रत कथा, जरूर मिलेगा अखंड सौभाग्‍य का वरदान!

Hartalika Teej 2025 Date: हिंदू धर्म में 3 बार तीज व्रत रखा जाता है. इसमें हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज व्रत शामिल हैं. इसमें हरियाली तीज और कजरी तीज व्रत रखे जा चुके हैं. वहीं अब हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार, 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 1:54 बजे से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि शुरू होगी जो 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार 26 अगस्‍त को मनाई जाएगी. 

कठिन निर्जला व्रत 

तीनों तीज व्रत में हरतालिका तीज व्रत सबसे कठिन होता है क्‍योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है. इस साल हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्‍त को सुबह 5:56 बजे से लेकर सुबह 8:31 बजे तक है. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक है. वहीं हरतालिका तीज व्रत का पारण 27 अगस्त को सूर्योदय के साथ सुबह 05:57 बजे से किया जाएगा.

हरतालिका तीज व्रत कथा

हरतालिका तीज की पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, तभी व्रत पूरा माना जाता है. तीज की व्रत कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की. दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था. माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी. इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की. माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था. खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं. माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता-पिता बहुत दुखी हो गए थे. 

एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए. माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई. इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया. माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुईं, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं. माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई. माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया.

पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी. सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की अराधना की. भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रातभर जागरण किया. पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था. 

कहा जाता है कि जिस कठोर कपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे. माना जाता है की जो इस व्रत को पूरे विधि-विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है. हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर-अमर सुहाग देना.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

