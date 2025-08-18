Hartalika Teej 2025: इस दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत, अभी नोट कर लें मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि
Hartalika Teej 2025: इस दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत, अभी नोट कर लें मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

Hartalika Teej 2025 Date: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस व्रत की सही तारीख, पूजन मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और आरती.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:09 PM IST
Hartalika Teej 2025: इस दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत, अभी नोट कर लें मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

Hartalika Teej 2025 Kab hai Date: शास्त्र के अनुसार, इस बार हरतालिका चीज व्रत पर चार शुभ संयोग बन रहे हैं. इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग, शोभन योग, गजकेसरी योग और पंचमहापुरुष योग का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इनमें से विशेष महत्व गजकेसरी योग का है, जो लंबे समय बाद बन रहा है और इसे अत्यंत शुभकारी माना जाता है. इन शुभ योगों के कारण इस बार तीज व्रत का महत्व और बढ़ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजन विधि और आरती.

हरतालिका तीज व्रत डेट, शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचां के अनुसार, तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त, दोपहर 12 बजकर 34 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को ही रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, यदि तृतीया तिथि दोपहर 1 बजकर 54 मिनट तक रहती है तो परिवारों को इसी समय सीमा से पूर्व पूजन करना चाहिए. साथ ही, यदि तिथि मध्याह्न में बदल भी जाए तो सूर्यास्त तक उस तिथि का पूजन मान्य होता है.

पारण समय

हरतालिका तीज का व्रत पारण 27 अगस्त, चतुर्थी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाएगा. इस दिन महिलाएं जल और प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ सकती हैं.

पूजन विधि

व्रत के दिन मिट्टी या चांदी से बनी भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें. पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें. गणपति बप्पा का पूजन अवश्य करें. नैवेद्य में सूखे मेवे, मौसमी फल और मिठाई अर्पित करें. पूजन के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें या पढ़ें. रातभर जागरण कर देवी-देवताओं का भजन-कीर्तन करना शुभ माना जाता है.

हरतालिका तीज की आरती (पार्वती माता की आरती)

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता॥
जय पार्वती माता

अरिकुल पद्म विनाशिनि जय सेवक त्राता।
जग जीवन जगदंबा, हरिहर गुण गाता॥
जय पार्वती माता

सिंह को वाहन साजे, कुण्डल हैं साथा।
देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा॥
जय पार्वती माता

सतयुग रूपशील अतिसुन्दर, नाम सती कहलाता।
हेमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता॥
जय पार्वती माता

शुम्भ-निशुम्भ विदारे, हेमांचल स्थाता।
सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा॥
जय पार्वती माता

सृष्टि रूप तुही है जननी शिवसंग रंगराता।
नन्दी भृंगी बीन लही सारा जग मदमाता॥
जय पार्वती माता

देवन अरज करत हम चित को लाता।
गावत दे दे ताली, मन में रंगराता॥
जय पार्वती माता

श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता।
सदासुखी नित रहता सुख सम्पत्ति पाता॥
जय पार्वती माता

Hartalika Teej 2025

