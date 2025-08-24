हरतालिका तीज पर की जाती है मां पार्वती की आरती, साथ में इस भगवान की आरती भी करें
धर्म

हरतालिका तीज पर की जाती है मां पार्वती की आरती, साथ में इस भगवान की आरती भी करें

Parvati Mata ki Aarti: हरतालिका तीज व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. तीज व्रत की पूजा में पार्वती माता की आरती जरूर की जाती है. 

Aug 24, 2025
हरतालिका तीज पर की जाती है मां पार्वती की आरती, साथ में इस भगवान की आरती भी करें

Parvati Ji ki Aarti: भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा. इस साल 26 अगस्‍त, मंगलवार को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा. ऐसा करने से माता पार्वती सुहागिनों को अखंड सौभाग्‍यवती रहने का आशीर्वाद देती हैं. इस दिन तीज की पूजा विधि-विधान से करें और आखिर में पार्वती माता व भगवान शिव की आरती जरूर करें. तभी हरतालिका तीज की पूजा पूर्ण मानी जाती है. 

यह भी पढ़ें: इन 5 राशि वालों को गणपति बप्‍पा देते हैं सुख-समृद्धि का विशेष वरदान, ये हैं गणेश जी की प्रिय राशियां

माता पार्वती की आरती

जय पार्वती माता जय पार्वती माता
ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
अरिकुल पद्मा विनासनी जय सेवक त्राता

जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा
देव वधु जहं गावत नृत्य कर ताथा।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
सतयुग शील सुसुन्दर नाम सती कहलाता
हेमांचल घर जन्मी सखियन रंगराता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

शुम्भ निशुम्भ विदारे हेमांचल स्याता
सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
सृष्ट‍ि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता

नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता।
जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

देवन अरज करत हम चित को लाता
गावत दे दे ताली मन में रंगराता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।
श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता

सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।
जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता।

यह भी पढ़ें: सितंबर महीने का हर दिन बहुत खास, पड़ेंगे 2 ग्रहण और पितृ पक्ष-नवरात्रि समेत ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

भगवान शिव की आरती 

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।
हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी।
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे।
सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

कर के मध्य कमण्डलु चक्र त्रिशूलधारी।
सुखकारी दुखहारी जगपालन कारी॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।
मधु-कैटभ दो‌उ मारे, सुर भयहीन करे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा।
पार्वती अर्द्धांगी, शिवलहरी गंगा॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा।
भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला।
शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।
नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी, मनवान्छित फल पावे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

