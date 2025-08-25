Hartalika Teej Puja Vidhi: अखंड सौभाग्‍य के लिए रखा जाने वाला हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा. हर साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है. विवाहित महिलाओं के तीज व्रत करवा चौथ व्रत की तरह अहम होता है. कई राज्‍यों में अखंड सौभाग्‍य के लिए तीज व्रत ही सुहागिनें प्रमुख तौर पर रखती हैं. जानिए इस साल तीज व्रत से जुड़ी सारी अहम जानकारियां.

यह भी पढ़ें: S अक्षर से शुरू हो नाम तो इस उम्र के बाद करोड़पति बनता है व्‍यक्ति, बाकी खूबियां भी जानकर रह जाएंगे दंग!

हरतालिका तीज पर सरगी का मुहूर्त

Add Zee News as a Preferred Source

निर्जला रखे जाने वाले तीज व्रत में महिलाएं सूर्योदय होने से पहले सरगी ग्रहण कर सकती हैं. हालांकि कुछ जगहों पर सरगी नहीं खाई जाती है. यदि सरगी ले रही हैं तो 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्‍नान करें और फिर सुबह 4 बजकर 27 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 12 मिनट के बीच सरगी ग्रहण करें.

तीज की सरगी में क्‍या खाएं?

सरगी ससुराल की तरफ से दी जाती है और ये प्रेम व आशीर्वाद का प्रतीक होती है. आमतौर पर सास अपनी बहू को सरगी देती है. सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, कपड़े और सिंगार की चीजें रखी जाती हैं. सरगी में आई ये चीजें खाकर व्रत शुरू करें.

यह भी पढ़ें: भारत-पाक बॉर्डर पर जल्‍द बढ़ेगा तनाव, जंग के बनेंगे हालात? जानिए कौनसे कारण बनेंगे वजह

हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त

हरतालिका तीज पर सुबह पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. इस तरह पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 35 मिनट की है. वहीं पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 06 बजकर 49 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा.

यह भी पढ़ें: दिवाली के बाद नोटों में खेलेंगे 4 राशि वाले लोग, हंस-मालव्‍य राजयोग देंगे नवाबों जैसी आलीशान जिंदगी

तीज पूजन सामग्री

व्रत पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेशजी की मूर्ति बनाने के लिए गीली मिट्टी या बाजार से बनी हुई प्रतिमा भी ले सकते हैं. पूजा के लिए मिट्टी का कलश और ढक्कन, मिट्टी के दीपक, भगवान के वस्त्र, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, घी, शहद, पानी वाला नारियल, भस्म, रोली, कलावा, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ, गुलाल और सिंदूर, रूई की बत्ती, धूपबत्ती, कपूर और भगवान की मूर्ति स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी लें.

वहीं प्रसाद के लिए पंचामृत बनाएं. इसके अलावा मौसमी फल, मिठाइयां. 5 प्रकार के फूल, पान का पत्‍ता भी रखें.

तीज व्रत पारण समय

हरतालिका तीज व्रत का पारण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है. इस साल 27 अगस्‍त को तीज व्रत का पारण किया जाएगा. तीज व्रत पारण का समय 27 अगस्‍त को सुबह 05:57 बजे से होगा. तीज व्रत का पारण मीठा खाकर करना अच्‍छा माना जाता है. इसके लिए खीर, हलवा, सेवई, लड्डू, मालपुआ या मिठाई बनाएं, भगवान की पूजा करके भोग लगाएं और फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)