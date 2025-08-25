हरतालिका तीज पर क्‍या है सरगी का समय, पूजा मुहूर्त और विधि; एक क्लिक में जानें सारी डिटेल्‍स
हरतालिका तीज पर क्‍या है सरगी का समय, पूजा मुहूर्त और विधि; एक क्लिक में जानें सारी डिटेल्‍स

Hartalika Teej 2025 Puja Muhurat: हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्‍त, मंगलवार को रखा जाएगा. अलसुबह सरगी लेकर निर्जला तीज व्रत शुरू होगा. जानिए तीज व्रत से जुड़ी हर एक जानकारी.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:17 PM IST
हरतालिका तीज पर क्‍या है सरगी का समय, पूजा मुहूर्त और विधि; एक क्लिक में जानें सारी डिटेल्‍स

Hartalika Teej Puja Vidhi: अखंड सौभाग्‍य के लिए रखा जाने वाला हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा. हर साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है. विवाहित महिलाओं के तीज व्रत करवा चौथ व्रत की तरह अहम होता है. कई राज्‍यों में अखंड सौभाग्‍य के लिए तीज व्रत ही सुहागिनें प्रमुख तौर पर रखती हैं. जानिए इस साल तीज व्रत से जुड़ी सारी अहम जानकारियां.  

हरतालिका तीज पर सरगी का मुहूर्त 

निर्जला रखे जाने वाले तीज व्रत में महिलाएं सूर्योदय होने से पहले सरगी ग्रहण कर सकती हैं. हालांकि कुछ जगहों पर सरगी नहीं खाई जाती है. यदि सरगी ले रही हैं तो 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्‍नान करें और फिर सुबह 4 बजकर 27 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 12 मिनट के बीच सरगी ग्रहण करें. 

तीज की सरगी में क्‍या खाएं? 

सरगी ससुराल की तरफ से दी जाती है और ये प्रेम व आशीर्वाद का प्रतीक होती है. आमतौर पर सास अपनी बहू को सरगी देती है. सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, कपड़े और सिंगार की चीजें रखी जाती हैं. सरगी में आई ये चीजें खाकर व्रत शुरू करें. 

हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त 

हरतालिका तीज पर सुबह पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. इस तरह पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 35 मिनट की है. वहीं पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 06 बजकर 49 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. 

तीज पूजन सामग्री 

व्रत पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेशजी की मूर्ति बनाने के लिए गीली मिट्टी या बाजार से बनी हुई प्रतिमा भी ले सकते हैं. पूजा के लिए मिट्टी का कलश और ढक्कन, मिट्टी के दीपक, भगवान के वस्त्र, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, घी, शहद, पानी वाला नारियल, भस्म, रोली, कलावा, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ, गुलाल और सिंदूर, रूई की बत्ती, धूपबत्ती, कपूर और भगवान की मूर्ति स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी लें. 

वहीं प्रसाद के लिए पंचामृत बनाएं. इसके अलावा मौसमी फल, मिठाइयां. 5 प्रकार के फूल, पान का पत्‍ता भी रखें. 

तीज व्रत पारण समय 

हरतालिका तीज व्रत का पारण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है. इस साल 27 अगस्‍त को तीज व्रत का पारण किया जाएगा. तीज व्रत पारण का समय 27 अगस्‍त को सुबह 05:57 बजे से होगा. तीज व्रत का पारण मीठा खाकर करना अच्‍छा माना जाता है. इसके लिए खीर, हलवा, सेवई, लड्डू, मालपुआ या मिठाई बनाएं, भगवान की पूजा करके भोग लगाएं और फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

Hartalika Teej 2025

