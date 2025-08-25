Hartalika Teej Fast: किन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत रखने से बचना चाहिए? जानिए क्या कहते हैं नियम

Hartalika Teej 2025 Fast Rules In Hindi: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. सुहागिन महिलाएं इस कठिन व्रत को पति की लंबी उम्र की कामना पूर्ति के लिए करती हैं. इस दिन महिलाएं जोड़े में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं और पति की उन्नति व अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं. वैसे तो यह सुहागिन महिला का व्रत है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं सुहागिन तो हैं लेकिन फिर भी उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए. हरतालिका तीज व्रत नियम के अनुसार आइए जानें किन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत रखने से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं न रखें व्रत

गर्भवती महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखना उचित नहीं माना जाता है. दरअसल, यह व्रत कठिन होता है, इसमें 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है. ऐसे में गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के लिए इतने देर तक का उपवास नकारात्मक प्रभाव डालने वाला हो सकता है. ऐसी स्थिति में महिलाएं अगर सच्चे मन से भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर लें तो यह भी उचित होगा.

बीमार महिलाएं न रखें व्रत

इसी तरह बीमार महिलाओं या कमजोर सेहत की महिलाओं को हरतालिका तीज पर व्रत रखने से बचना चाहिए. लंबे समय तक भूखा-प्यास से सेहत और खराब हो सकती है. ऐसे में स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े इसके लिए केवल फलाहार या सामान्य पूजा कर हरतालिका तीज मना सकते हैं

बुजुर्ग महिलाएं न रखें व्रत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चाहे कोई भी व्रत का संकल्प कर रहे हों, उससे पहले अपने शारीरिक सामर्थ्य और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही व्रत का संकल्प करना चाहिए. बुजुर्ग और बहुत कमजोर महिलाएं अगर हरतालिका तीज का व्रत न रखें और श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की केवल पूजा कर लें तब भी उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है.

कुंवारी कन्याएं न रखें व्रत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का यह कठिन व्रत कुंवारी कन्या को रखने की जरूरत नहीं है. वे केवल सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर लें तो इच्छित वर या सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है.

