Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को पूजा में करें ये चीजें अर्पित, पाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद!

Hartalika Teej 2025: इस बार हरतालिका तीज पर्व आज यानी 26 अगस्त, मंगलवार को मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग की मानें तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. हरतालिका तीज त्योहार पर शिव जी और मां पार्वती की पूजा आराधना की जाती है. मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने व पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं. आइए जानें राशि अनुसार हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करें.

हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को क्या अर्पित करें?

1. हरतालिका तीज पर मेष, सिंह और धनु राशि की जातक महिला जातक मां पार्वती को सिंदूर और बिंदी व लाल चूड़ियां आदि अर्पित करें.

2. वहीं, वृष, कन्या और मकर राशि की महिला जातक मां पार्वती को अगर सुगंध और वस्त्र अर्पित करें, तो विशेष लाभ प्राप्त होगा.

3. इनके अलावा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की महिलाएं मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करें.

4. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिला जातक अगर मां पार्वती को फूल और गुलाब का इत्र चढ़ाएं तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

हरतालिका तीज पूजन विधि (Hartalika Teej 2025 Pujan Vidhi)

हरतालिका तीज पर निर्जल उपवास का संकल्प करें.

स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार करें.

हरतालिका तीज पर शाम के समय महादेव और मां पार्वती की संग में पूजा करें.

पूजा से पहले 16 श्रृंगार करें और मां पार्वती को सौभाग्य की सारी सामग्री चढ़ाएं.

पति की तरक्की और आयु वृद्धि की अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करें.

अब अगले दिन शिव-माता पार्वती की पूजाकर व्रत का पारण करें.

हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त (Hartalika Teej 2025 Pujan Muhurat)

वैसे तो इस हरतालिका पूजन किसी भी समय की जा सकती है लेकिन प्रात: और प्रदोष काल में शिवजी और माता पार्वती की पूजा करना कल्याणकारी बताया गया है. पूजा का सही मुहूर्त सुबह के समय 5:56 बजे से लेकर सुबह के 8:31 बजे तक है.

