Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को पूजा में करें ये चीजें अर्पित, पाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद!
धर्म

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को पूजा में करें ये चीजें अर्पित, पाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद!

Hartalika Teej 2025 Date: हरतालिका तीज आज 26 अगस्त, मंगलवार को मनाई जा रही है. भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया पर इस कठिन व्रत को रखा जाता है. आइए जानें राशि अनुसार महिलाएं मां पार्वती की किस तरह पूजा करें.

Aug 26, 2025, 06:57 AM IST
Trending Photos

Hartalika Teej 2025
Hartalika Teej 2025

Hartalika Teej 2025: इस बार हरतालिका तीज पर्व आज यानी 26 अगस्त, मंगलवार को मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग की मानें तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. हरतालिका तीज त्योहार पर शिव जी और मां पार्वती की पूजा आराधना की जाती है. मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने व पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं. आइए जानें राशि अनुसार हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करें. 

हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को क्या अर्पित करें?
1. हरतालिका तीज पर मेष, सिंह और धनु राशि की जातक महिला जातक मां पार्वती को सिंदूर और बिंदी व लाल चूड़ियां आदि अर्पित करें.
2. वहीं, वृष, कन्या और मकर राशि की महिला जातक मां पार्वती को अगर सुगंध और वस्त्र अर्पित करें, तो विशेष लाभ प्राप्त होगा. 
3. इनके अलावा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की महिलाएं मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करें.
4. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिला जातक अगर मां पार्वती को फूल और गुलाब का इत्र चढ़ाएं तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा. 

हरतालिका तीज पूजन विधि (Hartalika Teej 2025 Pujan Vidhi)
हरतालिका तीज पर निर्जल उपवास का संकल्प करें. 
स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार करें. 
हरतालिका तीज पर शाम के समय महादेव और मां पार्वती की संग में पूजा करें. 
पूजा से पहले 16 श्रृंगार करें और  मां पार्वती को सौभाग्य की सारी सामग्री चढ़ाएं.
पति की तरक्की और आयु वृद्धि की अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करें.
अब अगले दिन शिव-माता पार्वती की पूजाकर व्रत का पारण करें.

हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त (Hartalika Teej 2025 Pujan Muhurat)
वैसे तो इस हरतालिका पूजन किसी भी समय की जा सकती है लेकिन प्रात: और प्रदोष काल में शिवजी और माता पार्वती की पूजा करना कल्याणकारी बताया गया है. पूजा का सही मुहूर्त सुबह के समय 5:56 बजे से लेकर सुबह के 8:31 बजे तक है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी बप्पा को ला रहे हैं घर, जान लें गणपति स्थापना से जुड़े ये जरूरी नियम!

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना सही? प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सुझाया

और पढ़ें- Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यमयों से भरी है यह पौराणिक कथा!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Hartalika Teej 2025

