Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर इन मंत्रों का जाप कर सुहागिनें बढ़ाएं अपना सौभाग्य, वैवाहिक जीवन होगा सुखमय!

Hartalika Teej 2025 Vrat: सुहागिन महिलाओं का विशेष पर्व हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर मनाई जाती है. इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं इस व्रत का संकल्प करती हैं. पौराणिक मान्यताएं हैं कि यह पर्व शिवजी और माता पार्वती के मिलन का उत्सव है. इस दिन के उपासना से वैवाहिक संबंध में समझ, विश्वास और प्रेम गहरा होता है.

हरतालिका तीज एक कठिन व्रत

वहीं हरतालिका तीज पर मिट्टी से शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उन्हें पूजा जाता है. पति की लंबी उम्र, तरक्की, बेहतर सेहत, संतान प्राप्ति की कामना के साथ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है और फिर दूसरे दिन यानी 24 घंटे बाद सूर्योदय होने पर व्रत का पारण करती हैं. इस साल 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा. इस व्रत और इस दिन की पूजा को सफल बनाने के लिए कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए जिससे मानसिक शांति, आध्यात्मिक लाभ के साथ ही वैभव, धन, और शक्ति की प्राप्ति होती है. आइए कुछ मंत्रों को जानें.

महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें

ऊँ हौं जूं स: ऊँ भुर्भव: स्व: ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

ऊर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ऊँ भुव: भू: स्व: ऊँ स: जूं हौं ऊँ।।

यह है शिव के प्रिय मंत्र

ॐ नमः शिवाय।

नमो नीलकण्ठाय।

ॐ पार्वतीपतये नमः।

शिव जी का मूल मंत्र क्या है

ऊँ नम: शिवाय।।

भगवान शिव का यह प्रभावशाली मंत्र

ओम साधो जातये नम:।। ओम वाम देवाय नम:।।

ओम अघोराय नम:।। ओम तत्पुरूषाय नम:।।

ओम ईशानाय नम:।। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।।

माता पार्वती का मंत्र

ॐ पार्वत्यै नमः

ॐ उमाये नमः

मनचाहे वर प्राप्ति के लिए मंत्र

हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया।

तथा माम कुरु कल्याणी कांतकांता सुदुर्लाभाम्।।

पति की लंबी आयु के लिए मंत्र

नमस्त्यै शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभा।

प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे।

सौभाग्य प्राप्ति मंत्र का जाप करें

देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परमं सुखम्।

पुत्र-पौत्रादि समृद्धि देहि में परमेश्वरी।।

देवी मां का मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:

सिंदूर अर्पित करते समय इस मंत्र का करें जाप

सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्।

शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्।।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

