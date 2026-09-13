/Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर क्यों की जाती है रेत के शिवलिंग की उपासना, पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का क्या करें?

हरतालिका तीज पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है. इस पर्व पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर सुहागिन महिलाएं उपासना करती हैं. पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी या रेत से बने शिवलिंग की पूजा कर पति के दीर्घायु होने और दांपत्य जीवन में सुख की कामना करती हैं. इस साल हरतालिका तीज पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि आखिर क्यों हरतालिका तीज पर रेत से शिवलिंग बनाया जाता है और पूजा के बाद मिट्टी या रेत का क्या करना चाहिए.
हरतालिका तीज की पूजा से जुड़ी एक पुरानी परंपरा है कि महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अपने हाथों से मिट्टी या रेत से शिवलिंग बनाती हैं और पूजा करती हैं. ध्यान दें मिट्टी या रेत से शिवलिंग बनाने का संबंध मां पार्वती की कठोर साधना से है. दरअसल, हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वन में रहकर कठिन तपस्या की. अपने हाथों से मिट्टी या रेत का शिवलिंग बनाया. माता ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पार्थिव शिवलिंग की उपासना की और व्रत किया. उनकी कठोर साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और विवाह की स्वीकृति दी. मां पार्वती के इसी कठिन साधना की स्मृति में हरतालिका तीज पर महिलाएं मिट्टी या बालू से शिवलिंग बनाती हैं.
हरतालिका तीज पर मिट्टी से शिवलिंग बनाने का आध्यात्मिक महत्व यह है कि मिट्टी पृथ्वी तत्व है और मानव शरीर भी पंचतत्वों से बना है. जब मिट्टी से शिवलिंग बनाया जाता है तो इससे संदेश मिलता है कि ईश्वर की उपासना के लिए भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं बल्कि श्रद्धा, भावना और संकल्प चाहिए.
पूजन के बाद मिट्टी की प्रतिमा को नदी में विसर्जन किया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन भी नश्वर है. संसार की सभी भौतिकता अस्थायी हैं. सत्य यह है कि सबकुछ प्रकृति में ही समा जाता है. इसी सोच के साथ ही हरतालिका तीज व्रत के अगले दिन सुबह पूजा संपन्न कर मिट्टी या रेत से बनाई गई शिवलिंग को नदी में विसर्जन कर दिया जाता है. इसी के बाद व्रत का पारण करने का विधान है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)