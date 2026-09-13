/Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर क्यों की जाती है रेत के शिवलिंग की उपासना, पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का क्या करें?

हरतालिका तीज की पूजा से जुड़ी एक पुरानी परंपरा है कि महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अपने हाथों से मिट्टी या रेत से शिवलिंग बनाती हैं और पूजा करती हैं. ध्यान दें मिट्टी या रेत से शिवलिंग बनाने का संबंध मां पार्वती की कठोर साधना से है. दरअसल, हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वन में रहकर कठिन तपस्या की. अपने हाथों से मिट्टी या रेत का शिवलिंग बनाया. माता ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पार्थिव शिवलिंग की उपासना की और व्रत किया. उनकी कठोर साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और विवाह की स्वीकृति दी. मां पार्वती के इसी कठिन साधना की स्मृति में हरतालिका तीज पर महिलाएं मिट्टी या बालू से शिवलिंग बनाती हैं.