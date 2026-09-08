/Hartalika Teej 2026: सोमवार को हरतालिका तीज पड़ना क्यों है शुभ संयोग, इस साल कब रखा जाएगा यह निर्जला उपवास!

Hartalika Teej 2026 Date: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज व्रत का संकल्प किया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए और अविवाहित कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए निर्जला उपवास का संकल्प करती हैं. हिंदू परंपरा में हरतालिका तीज का बड़ा महत्व बताया गया है. इस व्रत को रखने से सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है. आइए जानें इस साल कौन से शुभ मुहूर्त और योग में हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का सोमवार के दिन पड़ना क्यों खास है.
इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर को है और इस दिन सोमवार है. जिसके कारण इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए समर्पित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर शिव जी और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है. ऐसे में सोमवार के दिन को हरतालिका तीज व्रत पड़ने से यह और भी शुभ फलदायी हो जाता है. 14 सितंबर 2026 को ही गणेश चतुर्थी का पर्व भी मनाया जाएगा. ऐसे में इस दिन एक साथ भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद पाया जा सकता है. इस दिन अगर शिव परिवार की पूजा करें तो और भी विशेष फल की प्राप्त हो सकती है.
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 13 सितंबर 2026 को सुबह के 07 बजकर 08 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 14 सितंबर 2026 की सुबह को 07 बजकर 06 मिनट पर होगा. उदया तिथि में हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर को सोमवार के दिन रखा जाएगा.
हरतालिका तीज पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 05 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 06 मिनट तक.
हरतालिका तीज को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 32 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 19 मिनट तक.
हरतालिका तीज को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 52 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 41 मिनट तक.
हरतालिका तीज पर चित्रा नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म योग बनेगा.
हरतालिका तीज पर सुबह उठें और स्नान आदि कर व्रत का संकल्प कर लें.
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें.
इसके लिए मिट्टी या रेत से शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं
चौकी पर साफ पीला या लाल कपड़ बिछाकर बनाई प्रतिमा रो स्थापित करें.
अब भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, जल अर्पित करें. दूध अर्पित करें
माता पार्वती को सुहाग संबंधी सामग्री चढ़ाएं.
हरतालिका तीज की कथा सुने सुनाएं.
शिव जी और मां पार्वती की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
हरतालिका तीज व्रत का पारण 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा. सूर्योदय के बाद सुहागिने नियमित पूजा कर दान करेंगी और फिर व्रत का पारण कुछ मीठा खाकर करेंगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)