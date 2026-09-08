/Hartalika Teej 2026: सोमवार को हरतालिका तीज पड़ना क्यों है शुभ संयोग, इस साल कब रखा जाएगा यह निर्जला उपवास!

इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर को है और इस दिन सोमवार है. जिसके कारण इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए समर्पित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर शिव जी और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है. ऐसे में सोमवार के दिन को हरतालिका तीज व्रत पड़ने से यह और भी शुभ फलदायी हो जाता है. 14 सितंबर 2026 को ही गणेश चतुर्थी का पर्व भी मनाया जाएगा. ऐसे में इस दिन एक साथ भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद पाया जा सकता है. इस दिन अगर शिव परिवार की पूजा करें तो और भी विशेष फल की प्राप्त हो सकती है.