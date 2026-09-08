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Hartalika Teej 2026: सोमवार को हरतालिका तीज पड़ना क्यों है शुभ संयोग, इस साल कब रखा जाएगा यह निर्जला उपवास!

Hartalika Teej 2026 Kab Hai: हरतालिका तीज पर इस बार विशेष संयोग बन रहा है. इस दिन सोमवार है. इसके साथ ur इस दिन गणेश चतुर्थी पर्व भी मनाया जाएगा. आइए जानें हरतालिका तीज के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त योग और शिव-पार्वती की पूजा विधि क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 08, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:01 PM IST
Hartalika Teej 2026: सोमवार को हरतालिका तीज पड़ना क्यों है शुभ संयोग, इस साल कब रखा जाएगा यह निर्जला उपवास!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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