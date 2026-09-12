/Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर फुलेरा क्यों लगाते हैं? इस अनोखे मंडप का मां पार्वती की तपस्या से क्या है कनेक्शन

Hartalika teej 2026 par phulera ka darshan: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है. इस साल हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा. इस व्रत पर सुहागिनें 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और शिव जी और माता पार्वती की उपासना करती है. यह व्रत इतना कठिन होता है कि इसे तपस्या के रूप में देखा जाता है. इस दिन घर में या शिव मंदिरों में मां पार्वती और शिव जी की पूजा विधि-विधान से की जाती है. पूजा में बेदी या मंडप को फुलेरा लगाना और उसके दर्शन करने का बड़ा महत्व है और इसे अति शुभ माना जाता है. आइए इस लेख में जानें कि हरतालिका तीज पर लगाया जाने वाला फूलेरा क्या होता है, इसका शिव जी और मां पार्वती से क्या संबंध है. फूलेरा दर्शन के क्या लाभ होते हैं.
फुलेरा ताजा फूलों, लताओं और पत्तियों से बना एक सुंदर पुष्प मंडप होता है जिसे हरतालिका तीज की पूजा में रखा जाता है. फूलेरा को छत्र भी कहते हैं. इस फूलेरा को बालू या मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा के ऊपर सजा दिया जाता है. मान्यता है कि फुलेरा के नीचे बैठकर अगर पूजा करें और सच्चे मन से फूलेरा दर्शन करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है. धार्मिक मान्यता ये भी है कि संतान सुख प्राप्त होता है.
फुलेरा तैयार करने के लिए कई विशेष वनस्पतियां और फूलों को इकट्ठा किया जाता है. इसके लिए धतूरे का फूल, मदार, चिलबिनिया, नवकंचनी, सागौर, हनुमंत सिंदूरी, बिंजोरी, रांग पुष्प और मौसत फूल का इस्तेमाल किया जाता है. इस काम में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं. इसकी लंबाई करीब 7 फुट होती है. फुलेरे में नवबेलपत्र, लज्जावती से लेकर शिल भिटई, शिवताई, हिमरितुली, चरबेर के अलाव झानरपत्ती, त्तिलपत्ती और सात प्रकार की शमी पत्तियों को भी लगाया जाता है. इन फूलों और पत्तियों को मां पार्वती की वन में की गई तपस्या से जोड़ा जाता है.
पौराणिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए वन में वास कर कठिन तप किए. उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाया, फूलों से सजाया और फिर विधि-विधान से पूजा की. हरतालिका तीज पर फुलेरा सजाकर माता पार्वती के कठिन तपस्या को प्रतीक रूप में दर्शाया जाता है. सदियों पुरानी ग्रामीण परंपराओं के अनुसार आज भी मिट्टी के विग्रह के ऊपर ही पत्तों और फूलों से मंडप सजाने का विधान है. एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि फुलेरे से नीचे की तरफ लटकने वाले फूल भगवान शिव की पांच पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये पुत्रियां है- विषहरा, शामिलबारी, जया, देव और दोतली.
फुलेरा दर्शन से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है.
फुलेरा दर्शन से वैवाहिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.
फुलेरा दर्शन से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.
फुलेरा दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
हरतालिका तीज पर फुलेरा दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है.
फुलेरा दर्शन करने से सुख-समृद्धि और खुशहाली जीवन में आती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)