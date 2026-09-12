/Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर फुलेरा क्यों लगाते हैं? इस अनोखे मंडप का मां पार्वती की तपस्या से क्या है कनेक्शन

Hartalika teej 2026 par phulera ka darshan: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है. इस साल हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा. इस व्रत पर सुहागिनें 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और शिव जी और माता पार्वती की उपासना करती है. यह व्रत इतना कठिन होता है कि इसे तपस्या के रूप में देखा जाता है. इस दिन घर में या शिव मंदिरों में मां पार्वती और शिव जी की पूजा विधि-विधान से की जाती है. पूजा में बेदी या मंडप को फुलेरा लगाना और उसके दर्शन करने का बड़ा महत्व है और इसे अति शुभ माना जाता है. आइए इस लेख में जानें कि हरतालिका तीज पर लगाया जाने वाला फूलेरा क्या होता है, इसका शिव जी और मां पार्वती से क्या संबंध है. फूलेरा दर्शन के क्या लाभ होते हैं.