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Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर फुलेरा क्यों लगाते हैं? इस अनोखे मंडप का मां पार्वती की तपस्या से क्या है कनेक्शन

Hartalika teej 2026 par phulera ka darshan: हरतालिका तीज की पूजा में फुलेरा लगाना क्यों विशेष होता है, इसका महत्व क्या है और इसका शिव जी और पार्वती से क्या संबंध है? इस बारे में जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 12, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:49 AM IST
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर फुलेरा क्यों लगाते हैं? इस अनोखे मंडप का मां पार्वती की तपस्या से क्या है कनेक्शन
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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