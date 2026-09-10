/Hartalika Teej Puja Samagri: हरतालिका तीज पर किन पूजन सामग्री का होना जरूरी, देखें सामानों की लिस्ट

पूजा के लिए प्रतिमाएं जरूरी हैं तो बालू या मिट्टी से बनी शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा घर ले आएं.

पूजा में शृगार सामग्री चढ़ाने के लिए लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, आलता, काजल, कंघी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिछिया, पायल और अन्य सामग्री.

रोली, चावल, हल्दी, चंदन.

घी का दीपक, अगरबत्ती या धूपबत्ती, कपूर, रुई, माचिस.

मौली, मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते, फूलों की माला और ताजा फूल.

पान के पत्ते और सुपारी, कच्चा सूत, हल्दी की गांठें.

अनाज में गेहूं या चावल, एक चौकी या आसन.

भोग के लिए फल, मिठाइयां, खीर और हलवा.

गेहूं या बेसन का हलवा, भिगोए हुए चने, केले, सेब, सत्तू.

पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी.

कलश और अभिषेक के लिए कलश, 1 नारियल, शमी पत्र, दूर्वा घास, बेलपत्र, तुलसी की पत्तियां, शुद्ध जल और गंगाजल.