/Hartalika Teej Puja Samagri: हरतालिका तीज पर किन पूजन सामग्री का होना जरूरी, देखें सामानों की लिस्ट

Hartalika Teej 2026 Puja Samagri: हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर सुहागिनें हरतालिका तीज व्रत का संकल्प करती हैं. इस दिन महिलाएं मां पार्वती और शिव जी की उपासना कर पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं. वहीं, कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखकर इच्छित वर प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं. हरतालिका तीज व्रत इस साल 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. आइए जानें इस दिन की पूजा के लिए जरूरी पूजन सामग्री क्या होगी. इसकी पूरी लिस्ट पर नजर डालेंगे ताकि सामग्री की कमी के कारण पूजा में बाधा न पड़े.
द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 13 सितंबर 2026 की सुबह से 7:08 बजे शुरू हो रही है. तिथि का समापन 14 सितंबर की सुबह में 7:06 बजे होगा. उदया तिथि में 14 सितंबर 2026, सोमवार को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा. हरतालिका तीज 2026 पर पूजा के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त है. इस दिन सुबह के 06:05 बजे से लेकर सुबह के 07:06 बजे तक होगा.
पूजा के लिए प्रतिमाएं जरूरी हैं तो बालू या मिट्टी से बनी शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा घर ले आएं.
पूजा में शृगार सामग्री चढ़ाने के लिए लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, आलता, काजल, कंघी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिछिया, पायल और अन्य सामग्री.
रोली, चावल, हल्दी, चंदन.
घी का दीपक, अगरबत्ती या धूपबत्ती, कपूर, रुई, माचिस.
मौली, मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते, फूलों की माला और ताजा फूल.
पान के पत्ते और सुपारी, कच्चा सूत, हल्दी की गांठें.
अनाज में गेहूं या चावल, एक चौकी या आसन.
भोग के लिए फल, मिठाइयां, खीर और हलवा.
गेहूं या बेसन का हलवा, भिगोए हुए चने, केले, सेब, सत्तू.
पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी.
कलश और अभिषेक के लिए कलश, 1 नारियल, शमी पत्र, दूर्वा घास, बेलपत्र, तुलसी की पत्तियां, शुद्ध जल और गंगाजल.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)