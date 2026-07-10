/11 महीने तक सील बंद गर्भगृह में कैसे जलता रहता है दीया? हसनंबा मंदिर का वो रहस्य जिसके आगे विज्ञान ने भी टेक दिए घुटने!

अपने देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, जिनके चमत्कारों के आगे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकरा जाता है. ऐसा ही एक गजब का मंदिर कर्नाटक में है, जिसे लोग हसनंबा मंदिर कहते हैं. इस मंदिर की कहानी इतनी अनोखी है कि इसके सामने मॉडर्न साइंस भी घुटने टेक देता है.
इस मंदिर का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि इसके दरवाजे साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं. लेकिन असली होश उड़ाने वाली बात तो तब होती है, जब पूरे 11 महीने बाद इसके कपाट दोबारा खोले जाते हैं. अंदर का नजारा देखकर अच्छे अच्छों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं.
कर्नाटक के हसन जिले में बना यह हसनंबा मंदिर आम दिनों में बिल्कुल बंद रहता है. यहां के दरवाजे भक्तों के लिए साल में सिर्फ एक बार, वो भी दिवाली के त्योहार पर कुछ ही दिनों के लिए खोले जाते हैं.
दिवाली का उत्सव खत्म होते ही जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तो पूरे 11 महीने के लिए गर्भगृह को एकदम सील कर दिया जाता है. अंदर न तो कोई रोशनी जा सकती है और न ही हवा पानी.
इसी कड़े नियम और अनोखी परंपरा की वजह से हर साल दिवाली पर यहां माता के दर्शन के लिए पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती.
अब आते हैं उस असली जादू पर जो विज्ञान के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देता है. होता क्या है कि जब दिवाली के बाद मंदिर को बंद किया जाता है, तो पुजारी माता की मूर्ति के आगे घी का एक बड़ा सा दीया जलाकर छोड़ देते हैं.
अब आप सोचो, पूरे 11 महीने बाद जब अगले साल मंदिर के दरवाजे दोबारा खुलते हैं, तो वह दीया वैसे ही टिमटिमा रहा होता है. विज्ञान कहता है कि बिना ऑक्सीजन और बिना तेल घी डाले कोई भी दीया कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं जल सकता. पर यहां ये चमत्कार सदियों से हो रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है.
इस मंदिर का दूसरा बड़ा कारनामा यहां के प्रसाद से जुड़ा है. कपाट बंद करते समय पुजारी माता हसनंबा को पके हुए चावल का ताजा प्रसाद और खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं.
अब कमाल देखिए, 11 महीने तक बिना किसी फ्रिज या वेंटिलेशन के बंद रहने के बाद भी वह चावल का प्रसाद जरा सा भी खराब नहीं होता. जब अगले साल कपाट खुलते हैं, तो वह प्रसाद एकदम ताजा और महकता हुआ मिलता है, जैसे अभी आधे घंटे पहले ही पकाया गया हो.
यहां तक कि चढ़ाए गए फूल भी वैसे ही खिले और ताजे रहते हैं, जैसे सुबह ही तोड़े गए हों.
इस अजीबोगरीब घटना को समझने के लिए कई बार वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों ने अपना दिमाग दौड़ाया. साइंस के हिसाब से तो किसी भी बंद जगह पर रखी चीजें कुछ ही दिनों में सड़ जानी चाहिए और दीया तो तुरंत बुझ जाना चाहिए.
लेकिन हसनंबा मंदिर के भीतर घुसते ही साइंस के सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं. आज के इस हाई टेक जमाने में भी इस रहस्य के पीछे का असली सच कोई नहीं जान पाया है.
यही वजह है कि लोग इसे माता रानी का साक्षात चमत्कार मानते हैं और इस जादुई नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए दुनिया भर से यहां खिंचे चले आते हैं.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)