Hasanamba temple: भारत में देवी देवताओं के कई ऐसे मंदिर हैं, जो अपने चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. ऐसा ही एक अनोखा और रहस्यमयी मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है. इस मंदिर का नाम हसनंबा मंदिर है, जो कर्नाटक के हासन शहर में बना हुआ है. यह मंदिर आम मंदिरों की तरह रोज नहीं खुलता है.
इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह साल में सिर्फ एक बार, वह भी दीपावली के त्योहार के दौरान केवल 10 से 12 दिनों के लिए ही खोला जाता है. बाकी के पूरे साल इस मंदिर के कपाट भक्तों के लिए पूरी तरह बंद रहते हैं.
इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना और ऐतिहासिक है. अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो इस मंदिर का सीधा संबंध होयसल राजवंश से जुड़ता है. मशहूर ऐतिहासिक दस्तावेजों और मैसूर गजेटियर जैसी प्रामाणिक सरकारी किताबों में इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है.
इन किताबों के अनुसार, होयसल राजाओं के समय में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता थी. आज भी पुरातत्व विभाग और इतिहासकार इस मंदिर की प्राचीन वास्तुकला को देखकर हैरान रह जाते हैं. चूंकि इसके प्रमाण ऐतिहासिक किताबों में दर्ज हैं, इसलिए इस मंदिर की साख और महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है.
अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की, जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है. दीपावली के बाद जब इस मंदिर को एक साल के लिए बंद किया जाता है, तब गर्भगृह के अंदर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. मंदिर बंद करने से ठीक पहले माता की मूर्ति के सामने एक घी का दीया जलाकर रख दिया जाता है.
इसके साथ ही देवी मां को ताजा पके हुए चावलों का भोग लगाया जाता है और कुछ ताजा फूल भी चढ़ाए जाते हैं. इन सब चीजों को अंदर रखकर मंदिर के भारी दरवाजों को बंद करके सील कर दिया जाता है.
अगले साल जब दीपावली के समय पूरे एक साल बाद इस मंदिर को दोबारा खोला जाता है, तो नजारा हैरान कर देने वाला होता है. जब पुजारी गर्भगृह का दरवाजा खोलते हैं, तो वह दीया वैसे ही जलता हुआ मिलता है, जैसा एक साल पहले छोड़ा गया था.
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो चावल का प्रसाद मां को चढ़ाया गया था, वह बिल्कुल ताजा रहता है. उसमें से किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आती, ना ही वह खराब होता है. यहां तक कि जो फूल चढ़ाए गए थे, वे भी वैसे ही खिले और ताजे नजर आते हैं.
स्थानीय लोग इसे हसनंबा देवी का साक्षात चमत्कार मानते हैं. दीपावली के उन 10 12 दिनों में यहां माता के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. लोग दूर दूर से इस चमत्कार को महसूस करने और माता का आशीर्वाद लेने आते हैं.
अगर आप भी इतिहास, पुरानी किताबों के रहस्यों और अध्यात्म में भरोसा रखते हैं, तो कर्नाटक का यह हसनंबा मंदिर आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. एक साल तक बंद रहने के बाद भी दीये का जलते रहना और खाने का ताजा रहना, आज भी एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसे लोग श्रद्धा से शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)