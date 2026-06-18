Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /दरवाजा बंद, पर 1 साल तक बिना तेल के जलता रहता है दीया, जानिए 1000 साल पुराने मंदिर का रहस्य

दरवाजा बंद, पर 1 साल तक बिना तेल के जलता रहता है दीया, जानिए 1000 साल पुराने मंदिर का रहस्य

Hasanamba temple: कर्नाटक के हसनंबा मंदिर में साल भर बंद गर्भगृह के भीतर भी एक साल तक दीया जलते रहने और चढ़ाया गया प्रसाद व फूल बिल्कुल ताजा मिलने का रहस्य आज भी विज्ञान और पुरातत्व विभाग के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 18, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:10 PM IST
दरवाजा बंद, पर 1 साल तक बिना तेल के जलता रहता है दीया, जानिए 1000 साल पुराने मंदिर का रहस्य

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दरवाजा बंद, पर 1 साल तक बिना तेल के जलता रहता है दीया, जानिए 1000 साल पुराने मंदिर..
Hasanamba Temple3 min ago
2
Delhi Monsoon11 min ago
3
Amarnath Yatra17 min ago
4
Eng W Vs Ind W26 min ago
5
mp news29 min ago