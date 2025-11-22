Advertisement
Hast Rekha: पानी की तरह पैसा बहाते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती हैं ये रेखाएं और निशान

Hast Rekha Money Prediction: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद विभिन्न रेखाओं और चिह्नों का अध्ययन कर भविष्य के बारे में जानकारी हासिल की जाती है. आइए, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि किन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:33 PM IST
Hast Rekha Money Line Prediction: कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो बहुत करता है, अच्छी कमाई भी होती है, लेकिन फिर भी हाथ में पैसा टिकता नहीं. चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, खर्च कम करने के बाद भी बचत नहीं हो पाती है. कुछ लोगों को तो रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ता है. हस्तरेखा और ज्योतिष के अनुसार, इसके पीछे आपकी हथेली में मौजूद धन रेखा या भाग्य रेखा का बड़ा प्रभाव होता है. यह रेखा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, कमाई, संपत्ति, और वित्तीय मजबूती के बारे में संकेत देती है. आइए जानते हैं कि किन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता है और क्यों. साथ ही इसके उपाय क्या हैं.

हथेली में धन रेखा कहां होती है?

धन रेखा को पहचानना आसान है. यह रेखा अनामिका (रिंग फिंगर) के नीचे स्थित सूर्य पर्वत से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है. यह रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को पार करती है और व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा, धन संचय और निवेश क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है.

धन रेखा के संकेत और उनका प्रभाव

सीधी और गहरी रेखा- यदि धन रेखा साफ, सीधी और गहरी हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है. ऐसे लोग न सिर्फ धन कमाते हैं, बल्कि धन संचित भी कर पाते हैं.

टूटी या टेढ़ी रेखा- अगर यह रेखा असमान हो, बीच से टूटी हुई हो या बहुत पतली हो तो यह आर्थिक अस्थिरता का संकेत है. ऐसे लोगों के जीवन में अचानक धन हानि, अनावश्यक खर्च, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च, निवेश में नुकसान जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

धन रेखा को काटती रेखा- यदि किसी अन्य रेखा द्वारा धन रेखा को बीच में काटा गया हो, तो यह आर्थिक बाधाओं का संकेत है. जिस उम्र में कटाव दिखाई देता है, उस समय व्यक्ति को धन हानि, कर्ज या बड़ी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में जोखिमभरे निवेश, साझेदारी और उधार देने से बचना चाहिए.

जब कई रेखाएं बनाती हैं अशुभ योग- यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा टूटी हो, धन रेखा असमान हो और शनि रेखा दो हिस्सों में बंटी हो तो यह संकेत देता है कि जीवन में आर्थिक संघर्ष लंबे समय तक बने रह सकते हैं. ऐसे लोग स्थिरता पाने में समय लेते हैं और कई बार पैतृक संपत्ति या संचित धन हानि का योग बनता है.

नकारात्मक धन रेखा होने पर क्या करें?

अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, तो कुछ उपायों से स्थिति बेहतर हो सकती है. उपाय के तौर पर हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा करें. घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं. गणेश जी और कुबेर देव की आराधना करें. शुक्रवार को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या खीर का दान करें और पैसा खर्च करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

