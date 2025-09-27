Advertisement
Hast Rekha: राजा जैसा जीवन बिताते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली के बीच में होता है निशान

Hast Rekha palmistry Cross Sign Predictions: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद विशेष निशानों से मिलने वाले संकेतों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है. आइए जानते हैं कि हथेली में मौजूद मिस्टिकल क्रॉस का निशान क्या कुछ संकेत देता है. 

Sep 27, 2025, 06:20 PM IST
Hast Rekha: राजा जैसा जीवन बिताते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली के बीच में होता है निशान

Hast Rekha palmistry Cross Sign Meaning: हथेली के बिल्कुल मध्य में यदि स्पष्ट और बड़ा क्रॉस बना हो, तो इसे ज्योतिष में मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है. हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, यह निशान बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना जाता है. जिन लोगों के हाथ में यह चिह्न होता है, उनका जीवन सुख-संपन्न और सम्पन्नता से भरा होता है. ऐसे लोग कम उम्र में ही घर, गाड़ी और अन्य भौतिक सुख-सुविधाओं में संपन्न हो जाते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ऐसे लोग राजा जैसा जीवन जीते हैं. आइए जानते हैं कि हथेली के बीच में क्रॉस का निशान होना, किन बातों का संकेत देता है. 

धन की प्राप्ति

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, मिस्टिकल क्रॉस यह दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अचानक बड़ा धन प्राप्त होता है. यह धन नौकरी, व्यवसाय, किस्मत या अन्य स्रोतों से मिल सकता है. ऐसे लोगों को अक्सर लॉटरी या पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ होता है.

दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प

इन व्यक्तियों में मजबूत आंतरिक शक्ति और संकल्प होता है. कई बार वे खुद भी अपनी क्षमता को पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन सही समय पर उनकी क्षमता प्रकट होती है.ऐसे जातक कम प्रयास में ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं और उनका व्यक्तित्व दूसरों पर प्रभाव डालता है.

संघर्ष के बाद सफलता

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मिस्टिकल क्रॉस वाले लोग प्रारंभिक जीवन में संघर्ष का सामना कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी किस्मत चमकती है. ऐसे लोग अपने जीवन काल में खूब धन, सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं. इसके अलावा ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी सुखमय और संतोषजनक होता है.

यह भी पढ़ें: हथेली की मंगल रेखा है ऐसी, तो मिलेगी राजशाही जिंदगी, किस्मत का भी मिलेगा हमेशा साथ

भाग्यशाली निर्णय

ऐसे लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो अचानक बड़े लाभ लेकर आते हैं. उदाहरण के लिए, सही समय पर किया गया निवेश या सही जगह नौकरी का चयन. इनकी मेहनत और भाग्य से उनका व्यवसाय जल्दी स्थापित हो जाता है और अच्छी कमाई होती है.

मिस्टिकल क्रॉस शुभ है या अशुभ?

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो अगर हथेली में क्रॉस का निशान साफ, गहरा और अकेला है, तो यह सफलता और सुख-संपन्नता का संकेत देता है. ऐसे लोग जीवन काल में हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Hast Rekha

