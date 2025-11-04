Advertisement
trendingNow12988769
Hindi Newsधर्म

Hast Rekha: हथेली में दिखे ये खास 3 खास संकेत, तो कभी नहीं होगी धन की कमी, खुलेंगे समृद्धि के द्वार

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद तमाम लकीर और विशेष चिह्नों का अध्ययन कर भविष्य के बारे में पता किया जाता है. हथेली में मौजूद तीन खास संकेत समृद्धि के द्वार खोलते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: हथेली में दिखे ये खास 3 खास संकेत, तो कभी नहीं होगी धन की कमी, खुलेंगे समृद्धि के द्वार

Hast Rekha: हस्तरेखा विज्ञान यानी पॉमिस्ट्री एक प्राचीन विद्या है जो व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य और जीवन की दिशा का अंदाजा उसकी हथेली की रेखाओं और निशानों से लगाती है. कहा जाता है कि हाथों की लकीरें सिर्फ त्वचा की रेखाएं नहीं होतीं, बल्कि वे व्यक्ति के कर्मों और भाग्य की कहानी भी कहती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, हथेली के ऐसे खास निशानों के बारे में, जिन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. इनका होना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता. हथेली में मौजूद इन रेखाओं और विशेष चिह्नों को देखकर आप भी ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में सफलता के संकेत हैं या नहीं, बुद्धिमत्ता क्या है और जीवन में धन की क्या स्थिति रहने वाली है. तो, चलिए जानते हैं हथेली की कुछ विशेष रेखा और पर्वतों और के बारे में, जो जीवन से जुड़े अहम पहलुओं को लेकर खास संकेत देते हैं.

सूर्य पर्वत

सूर्य पर्वत हथेली में अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) के ठीक नीचे स्थित होता है. अगर यह पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट दिखाई देता है, तो यह संकेत है कि व्यक्ति को आने वाले समय में धनलाभ और सफलता प्राप्त होगी. ऐसे लोग कला, राजनीति या व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं. वहीं, अगर सूर्य पर्वत धुंधला या असमान हो, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को प्रगति के मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुध पर्वत

कनिष्ठिका (छोटी उंगली) के ठीक नीचे स्थित भाग को बुध पर्वत कहा जाता है. यह पर्वत सीधे तौर पर व्यक्ति की बुद्धि, व्यापारिक समझ और आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है. जिनकी हथेली में यह पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट होता है, वे लोग चतुर, संवादकुशल और धन कमाने में निपुण होते हैं. माना जाता है कि बुध पर्वत जितना स्पष्ट होता है, व्यक्ति उतना ही समृद्ध और सफल होता है.

यह भी पढ़ें: किस्मत देगी धोखा या भाग्य भी फेर लेगा मुंह, हथेली की लकीरों से जानें कितने भाग्यशाली हैं आप

भाग्य रेखा

हथेली की सबसे प्रमुख रेखाओं में से एक होती है भाग्य रेखा, जो नीचे से ऊपर की ओर बुध, सूर्य, शनि या गुरु पर्वत की ओर जाती है. यह रेखा बताती है कि व्यक्ति का भाग्य उसके जीवन में कितना सक्रिय है. जिन लोगों की भाग्य रेखा गहरी और सीधी होती है, उनका जीवन आमतौर पर स्थिर और सफल रहता है. ऐसे व्यक्ति मेहनत के साथ-साथ भाग्य के भी धनी माने जाते हैं और अक्सर कम समय में सफलता प्राप्त करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
Maharashtra news
महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी