Hast Rekha: हथेली में दिखे ये खास 3 खास संकेत, तो कभी नहीं होगी धन की कमी, खुलेंगे समृद्धि के द्वार

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद तमाम लकीर और विशेष चिह्नों का अध्ययन कर भविष्य के बारे में पता किया जाता है. हथेली में मौजूद तीन खास संकेत समृद्धि के द्वार खोलते हैं.
Hast Rekha: हस्तरेखा विज्ञान यानी पॉमिस्ट्री एक प्राचीन विद्या है जो व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य और जीवन की दिशा का अंदाजा उसकी हथेली की रेखाओं और निशानों से लगाती है. कहा जाता है कि हाथों की लकीरें सिर्फ त्वचा की रेखाएं नहीं होतीं, बल्कि वे व्यक्ति के कर्मों और भाग्य की कहानी भी कहती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, हथेली के ऐसे खास निशानों के बारे में, जिन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. इनका होना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता. हथेली में मौजूद इन रेखाओं और विशेष चिह्नों को देखकर आप भी ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में सफलता के संकेत हैं या नहीं, बुद्धिमत्ता क्या है और जीवन में धन की क्या स्थिति रहने वाली है. तो, चलिए जानते हैं हथेली की कुछ विशेष रेखा और पर्वतों और के बारे में, जो जीवन से जुड़े अहम पहलुओं को लेकर खास संकेत देते हैं.
सूर्य पर्वत
सूर्य पर्वत हथेली में अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) के ठीक नीचे स्थित होता है. अगर यह पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट दिखाई देता है, तो यह संकेत है कि व्यक्ति को आने वाले समय में धनलाभ और सफलता प्राप्त होगी. ऐसे लोग कला, राजनीति या व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं. वहीं, अगर सूर्य पर्वत धुंधला या असमान हो, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को प्रगति के मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.
बुध पर्वत
कनिष्ठिका (छोटी उंगली) के ठीक नीचे स्थित भाग को बुध पर्वत कहा जाता है. यह पर्वत सीधे तौर पर व्यक्ति की बुद्धि, व्यापारिक समझ और आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है. जिनकी हथेली में यह पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट होता है, वे लोग चतुर, संवादकुशल और धन कमाने में निपुण होते हैं. माना जाता है कि बुध पर्वत जितना स्पष्ट होता है, व्यक्ति उतना ही समृद्ध और सफल होता है.
भाग्य रेखा
हथेली की सबसे प्रमुख रेखाओं में से एक होती है भाग्य रेखा, जो नीचे से ऊपर की ओर बुध, सूर्य, शनि या गुरु पर्वत की ओर जाती है. यह रेखा बताती है कि व्यक्ति का भाग्य उसके जीवन में कितना सक्रिय है. जिन लोगों की भाग्य रेखा गहरी और सीधी होती है, उनका जीवन आमतौर पर स्थिर और सफल रहता है. ऐसे व्यक्ति मेहनत के साथ-साथ भाग्य के भी धनी माने जाते हैं और अक्सर कम समय में सफलता प्राप्त करते हैं.
