Advertisement
trendingNow13107288
Hindi Newsधर्मHast Rekha: क्या आपके हाथ में भी है धन का खजाना? हथेली के ये 3 निशान बताते हैं कि आप कब बनेंगे करोड़पति!

Hast Rekha: क्या आपके हाथ में भी है धन का खजाना? हथेली के ये 3 निशान बताते हैं कि आप कब बनेंगे करोड़पति!

Lucky Sign in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, मौदूज लकीरों के अलावा विशेष चिह्नों का भी खास महत्व है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद कुछ निशान किसी जातक की किस्मत रातों रात चमका सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली के उन 3 शुभ चिह्नों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: क्या आपके हाथ में भी है धन का खजाना? हथेली के ये 3 निशान बताते हैं कि आप कब बनेंगे करोड़पति!

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों पर खिंची रेखाएं और बने हुए चिह्न हमारे भविष्य का आईना होते हैं. ये रेखाएं हमारे आने वाले समय की चुनौतियों और सुखद अवसरों का संकेत देती हैं. जिस प्रकार हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, वैसे ही हाथ के पर्वत और निशान भी हर किसी में अलग-अलग होते हैं. हथेली पर बने पर्वतों के आधार पर व्यक्ति के विवाह, स्वास्थ्य और करियर का सटीक आकलन किया जा सकता है. लेकिन कुछ खास निशान ऐसे होते हैं जिन्हें राजयोग का प्रतीक माना जाता है. ये चिह्न हर किसी के हाथ में नहीं होते, लेकिन जिनके पास होते हैं, वे जीवन में अपार सफलता और मान-सम्मान प्राप्त करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन 3 खास निशानों के बारे में जो रातों-रात भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं.

हथेली में क्रॉस का निशान

अक्सर लोग क्रॉस के निशान को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में इसकी स्थिति बहुत मायने रखती है. अगर क्रॉस गुरु पर्वत पर है, तो व्यक्ति को उच्च पद और समाज में भारी प्रतिष्ठा मिलती है. ऐसे लोग बेहतरीन लीडर बनते हैं. जबकि शनि पर्वत पर क्रॉस का होना भाग्यशाली माना जाता है और यह आकस्मिक लाभ की ओर इशारा करता है. राजनीति के क्षेत्र में नाम कमाने वाले लोगों के हाथ में अक्सर सूर्य पर्वत पर क्रॉस देखा जाता है. वहीं, अगर यह निशान हृदय रेखा पर हो, तो जातक का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और प्रेमपूर्ण रहता है. जबकि, इस निशान के चंद्र पर्वत पर होने से विदेश से आर्थिक लाभ का योग बनता है. ध्यान रहे कि जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का होना संघर्ष का संकेत हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हथेली में चतुर्भुज का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर बना चतुर्भुज का निशान सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है. यह जिस भी पर्वत या रेखा पर होता है, वहां के दोषों को दूर कर देता है. हथेली के किसी भी पर्वत पर चतुर्भुज का होना सौभाग्य लाता है. यह व्यक्ति को जीवन के कठिन समय में सुरक्षित बाहर निकालता है. माना जाता है कि जिनके हाथ में स्पष्ट चतुर्भुज होता है, उन्हें विरासत या पूर्वजों की संपत्ति मिलने के प्रबल योग होते हैं. यह निशान आर्थिक मजबूती और करियर में स्थिरता का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: अगर हथेली में है ऐसी भाग्य रेखा हो, तो विवाह के बाद मिलता है धन-समृद्धि का वरदान

हथेली में मछली का निशान

हस्तरेखा शास्त्र में मछली के निशान को सबसे दुर्लभ और अत्यंत फलदायी माना गया है. यह चिह्न बहुत ही कम लोगों की हथेलियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. मछली के निशान को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. जिसके हाथ में यह निशान होता है, उसे जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. इसके साथ ही ऐसे लोगों का भाग्य इतना अच्छा होता है कि वे जिस भी काम में हाथ डालते हैं, वहां से लाभ ही प्राप्त करते हैं. वहीं, अगर यह चिह्न जीवन रेखा या भाग्य रेखा के अंत में हो, तो व्यक्ति बुढ़ापे तक ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल