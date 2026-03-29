Hast Rekha: राजयोग देता है हथेली में इस जगह पर मछली का निशान, पद-प्रतिष्ठा और अपार संपत्ति के बनते हैं योग

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ उभरे हुए खास चिह्नों का बड़ा महत्व है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो हथेली में मौजूद कुछ विशेष चिह्न बेहद मंगलकारी होते हैं. इंसान की हथेली में पाया जाने वाला मछली का निशान भविष्य को लेकर खास संकेत देता है. कहा जाता है कि जिस जातक की हथेली में यह निशान मौजूद होता है, वह धनवान और सौभाग्यशाली होता है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं मछली से जुड़ा शुभ या अशुभ संकेत इस बात पर निर्भर करता है कि वह हथेली में किस स्थान पर मौजूद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में किस पर्वत पर मौजूद मछली का निशान पद-प्रतिष्ठा और अपार सुख-समृद्धि का संकेत देता है.

पुरुष और महिला के लिए खास है यह निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की हथेली में स्पष्ट रूप से मछली का निशान बना होता है, वे अपने जीवन काल में खूब धन-संपत्ति अर्जित करते हैं. ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है. वहीं, जिन महिलाओं की हथेली में मछली का निशान होता है, उनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और ऐश्वर्यपूर्ण होता है. इसके अलावा उन्हें ससुराल में खूब मान-सम्मान मिलता है.

स्थान के अनुसार मिलते हैं खास संकेत

शुक्र पर्वत (अंगूठे के नीचे) पर मछली का निशान- हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शुक्र पर्वत पर मछली का होना व्यक्ति को बेहद आकर्षक और कलाप्रेमी बनाता है. ऐसे लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है.

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चंद्र पर्वत (हथेली का निचला हिस्सा) पर मछली का निशान - हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, चंद्र पर्वत विदेश यात्रा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है. ऐसे में इस पर्वत पर मछली का निशान होने से व्यक्ति को विदेशों से धन लाभ होता है और उनकी कल्पना शक्ति उन्हें बड़ा कलाकार या लेखक बनाती है.

गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) पर मछला का निशान- गुरु पर्वत पर मछली का निशान होने पर पर व्यक्ति ज्ञानी, परोपकारी और एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनता है. ऐसे लोग शिक्षा या राजनीति के क्षेत्र में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं.

केतु पर्वत (कलाई के पास) पर मछली का निशान- हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर केतु पर्वत पर मछली का मुख उंगलियों की तरफ हो, तो जातक को अचानक धन लाभ होता है. इसके अलावा यह यहां पर मौजूद यह निशान मोक्ष प्राप्ति का भी संकेत देता है. इसके अलावा इस पर्वत पर मौजूद मछली का निशान राजयोग का भी संकेत देता है. ऐसे जातकों का जीवन राजा के समान होता है.

कैसे होते हैं हथेली में मछली निशान वाले लोग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिनकी हथेली में यह शुभ चिह्न होता है, वे स्वभाव से दयालु, बुद्धिमान और शांत होते हैं. ऐसे जातकों में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है. इसके अलावा ये लोग न सिर्फ खुद सफल होते हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी भाग्यशाली साबित होते हैं. इनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद होता है.

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अगर निशान धुंधला या टूटा हो तो क्या करें?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर मछली का निशान अधूरा या कटा हुआ है, तो इसके शुभ फलों में कमी आ सकती है. इसलिए ऐसे जातकों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए. इसके अलावा इस स्थिति में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. साथ ही साथ शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की सफेद मिठाई का भोग लगाने से अशुभ परिणाम नहीं मिलते.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)