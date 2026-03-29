Advertisement
trendingNow13158180
Hindi Newsधर्मHast Rekha: राजयोग देता है हथेली में इस जगह पर मछली का निशान, पद-प्रतिष्ठा और अपार संपत्ति के बनते हैं योग

Hast Rekha: राजयोग देता है हथेली में इस जगह पर मछली का निशान, पद-प्रतिष्ठा और अपार संपत्ति के बनते हैं योग

Palmistry Fish Sign Meaning: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद कुछ निशान बेहद शुभ और मंगलकारी होते हैं, उन्ही में से एक है मछली का निशान. कहा जाता है कि जिन जातकों की हथेली में यह निशान मौजूद होता है, वे बेहद भाग्यशाली और धनवान होते हैं. आइए जानते हैं कि हथेली के विभन्न पर्वतों पर मौजूद मछली के निशान क्या कुछ संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: राजयोग देता है हथेली में इस जगह पर मछली का निशान, पद-प्रतिष्ठा और अपार संपत्ति के बनते हैं योग

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ उभरे हुए खास चिह्नों का बड़ा महत्व है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो हथेली में मौजूद कुछ विशेष चिह्न बेहद मंगलकारी होते हैं. इंसान की हथेली में पाया जाने वाला मछली का निशान भविष्य को लेकर खास संकेत देता है. कहा जाता है कि जिस जातक की हथेली में यह निशान मौजूद होता है, वह धनवान और सौभाग्यशाली होता है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं मछली से जुड़ा शुभ या अशुभ संकेत इस बात पर निर्भर करता है कि वह हथेली में किस स्थान पर मौजूद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में किस पर्वत पर मौजूद मछली का निशान पद-प्रतिष्ठा और अपार सुख-समृद्धि का संकेत देता है.

पुरुष और महिला के लिए खास है यह निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की हथेली में स्पष्ट रूप से मछली का निशान बना होता है, वे अपने जीवन काल में खूब धन-संपत्ति अर्जित करते हैं. ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है. वहीं, जिन महिलाओं की हथेली में मछली का निशान होता है, उनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और ऐश्वर्यपूर्ण होता है. इसके अलावा उन्हें ससुराल में खूब मान-सम्मान मिलता है.

स्थान के अनुसार मिलते हैं खास संकेत

शुक्र पर्वत (अंगूठे के नीचे) पर मछली का निशान- हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शुक्र पर्वत पर मछली का होना व्यक्ति को बेहद आकर्षक और कलाप्रेमी बनाता है. ऐसे लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्र पर्वत (हथेली का निचला हिस्सा) पर मछली का निशान - हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, चंद्र पर्वत विदेश यात्रा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है. ऐसे में इस पर्वत पर मछली का निशान होने से व्यक्ति को विदेशों से धन लाभ होता है और उनकी कल्पना शक्ति उन्हें बड़ा कलाकार या लेखक बनाती है.

गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) पर मछला का निशान- गुरु पर्वत पर मछली का निशान होने पर पर व्यक्ति ज्ञानी, परोपकारी और एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनता है. ऐसे लोग शिक्षा या राजनीति के क्षेत्र में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं.

केतु पर्वत (कलाई के पास) पर मछली का निशान- हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर केतु पर्वत पर मछली का मुख उंगलियों की तरफ हो, तो जातक को अचानक धन लाभ होता है. इसके अलावा यह यहां पर मौजूद यह निशान मोक्ष प्राप्ति का भी संकेत देता है. इसके अलावा इस पर्वत पर मौजूद मछली का निशान राजयोग का भी संकेत देता है. ऐसे जातकों का जीवन राजा के समान होता है.

कैसे होते हैं हथेली में मछली निशान वाले लोग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिनकी हथेली में यह शुभ चिह्न होता है, वे स्वभाव से दयालु, बुद्धिमान और शांत होते हैं. ऐसे जातकों में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है. इसके अलावा ये लोग न सिर्फ खुद सफल होते हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी भाग्यशाली साबित होते हैं. इनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद होता है.

यह भी पढ़ें: प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज? आपकी हथेली की छोटी-सी रेखा में छिपा है शादी की उम्र और खुशियों का राज

अगर निशान धुंधला या टूटा हो तो क्या करें?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर मछली का निशान अधूरा या कटा हुआ है, तो इसके शुभ फलों में कमी आ सकती है. इसलिए ऐसे जातकों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए. इसके अलावा इस स्थिति में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. साथ ही साथ शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की सफेद मिठाई का भोग लगाने से अशुभ परिणाम नहीं मिलते.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

बंगाल में कांग्रेस का 'एकला चलो'! 284 उम्मीदवारों की सूची आई; बहरामपुर से अधीर रंजन
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस का 'एकला चलो'! 284 उम्मीदवारों की सूची आई; बहरामपुर से अधीर रंजन
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा