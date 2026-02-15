Hast Rekha: क्या आपके हाथ में भी है ऊंचा पद दिलाने वाला गुरु पर्वत? जानें तरक्की के खास संकेत!

Advertisement
Guru Parvat in Hand: हस्तरेखा शास्त्र में गुरु पर्वत का विशेष महत्व है. यह पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे होता है. गरु पर्वत के आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और यश का अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में ऊंचा गुरु पर्वत किस बात का संकेत देता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:00 PM IST
Hast Rekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की बनावट और उस पर स्थित पर्वतों का विशेष महत्व होता है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुरु पर्वत होता है. हथेली में गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के ठीक नीचे होता है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के मुताबि, यह पर्वत व्यक्ति के ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है. हथेली के गुरु पर्वत पर स्थिति कुछ विशेष निशान भविष्य के बड़े राज को उजागर करते हैं. गुरु पर्वत के इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी जातक का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, समाज में में उसका क्या प्रभाव रहेगा या उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होगी या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली के गुरु पर्वत से जुड़े कुछ विशेष संकेतों के बारे में. 

विकसित गुरु पर्वत के संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी हथेली में गुरु पर्वत अच्छी तरह उभरा हुआ और स्पष्ट है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे जातक सात्विक गुणों से भरपूर होते हैं. साथ ही ऐसे लोग अक्सर न्यायपालिका में उच्च न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या किसी बड़े संस्थान के प्रमुख बनते हैं. इसके अलावा ये ये न्यायप्रिय होते हैं और अपनी बातों के पक्के होते हैं. इनमें चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने की अद्भुत शक्ति होती है. आमतौर पर ऐसे जातकों की रुचि धर्म-कर्म और परोपकार में अधिक होती है.

हंसमुख होते हैं ऐसे जातक

हस्तरेखा विज्ञान मुताबिक, जिन जातकों की हथेली में गुरु पर्वत बहुत अधिक उभरा हुआ न होकर सामान्य स्थिति में होता है, वे स्वभाव से मिलनसार और हंसमुख होते हैं. इनके लिए धन से अधिक मान-सम्मान और यश मायने रखता है. ऐसे जातक दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करते, लेकिन अपनी लव-लाइफ और रिश्तों में बहुत कोमल और मधुर स्वभाव रखते हैं. आमतौर पर इनकी सेहत भी अच्छी रहती है.

सम्मान में कमी लाता है ऐसा गुरु पर्वत

अगर गुरु पर्वत का झुकाव मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत की ओर हो, तो व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता आ जाती है. ऐसे जातक अपने काम में बहुत अधिक डूबे रहते हैं और गहरे चिंतन में लीन रहते हैं. कई बार मन के मताबिक सफलता न मिलने पर इनके मन में निराशा का भाव आ सकता है. वहीं, अगर यह पर्वत नीचे की ओर खिसका हुआ हो, तो मान-सम्मान में कमी का खतरा रहता है, हालांकि साहित्य के क्षेत्र में ये लोग महान सफलता प्राप्त करते हैं.

सुखी वैवाहिक जीवन के संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, गुरु पर्वत का संतुलन व्यक्ति के निजी जीवन को भी प्रभावित करता है. अगर गुरु पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ और साफ है, तो जातक का विवाह सही समय पर होता है और उनका पारिवारिक जीवन सुख-शांति से भरा रहता है. वहीं, अगर यह पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो सकता है. जबकि, अगर हथेली में गुरु पर्वत सपाट हो या न के बराबर हो, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है. ऐसे लोगों को अक्सर जीवनयापन के लिए अपने माता-पिता या जन्मस्थान से दूर जाना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

