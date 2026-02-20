Hast Rekha: क्या आपके हाथ में है IAS-IPS बनने की लकीर? भाग्य रेखा के ये खास संकेत आपको बना सकते हैं बड़ा अधिकारी

IAS-IPS Yog in Hand: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को बेहद खास महत्व दिया गया है. यह रेखा मणिबंध, चंद्र पर्वत और जीवनरेखा से शुरू होती है. हथेली की भाग्यरेखा से यह पता लगाया जा सकता है, कि किसी जातक की किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं. ऐसे में आए जानते हैं हथेली की ऐसी भाग्यरेखा के बारे में जो, सरकारी नौकरी का संकेत देती है.
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहा गया है. हथेली में मौजूद यह रेखा सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के करियर, संघर्ष और सामाजिक प्रतिष्ठा का आईना होती है. किसी भी जातक के भविष्य का सटीक विश्लेषण करने के लिए भाग्य रेखा के साथ-साथ हथेली की बनावट और पर्वतों की स्थिति को देखना जरूरी है. किसी भी इंसान की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध, चंद्र पर्वत और जीवन रेखा से शुरू होती है. भाग्य रेखा जीवन से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करती है. भाग्य रेखा को देखकर सरकारी नौकरी का भी आकलन किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में मौजूद कैसी भाग्य रेखा सरकारी नौकरी के योग को दर्शाती है.
जीवन रेखा से जुड़ी भाग्य रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर वहीं समाप्त हो जाए, तो यह संघर्षपूर्ण जीवन का संकेत देती है. ऐसे जातकों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अन्य लोगों की तुलना में अधिक पसीना बहाना पड़ता है. करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत से ये धन और मान-सम्मान अर्जित कर ही लेते हैं. अगर भाग्य रेखा रेखा मणिबंध (कलाई) के पास जीवन रेखा से चिपकी हो, तो जातक का शुरुआती जीवन परिवार के निर्णयों और माता-पिता की इच्छाओं के इर्द-गिर्द घूमता है.
शनि पर्वत तक जाने वाली भाग्य रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, सबसे उत्तम भाग्य रेखा वह मानी जाती है जो मणिबंध से शुरू होकर बिना कटे-फटे सीधे शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे) तक पहुंचती है. हथेली में ऐसी भाग्य रेखा वाले लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं. इन्हें जीवन में कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता मिलती है. वहीं, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही हो, तो व्यक्ति को दूसरों के सहयोग, विशेषकर जनता के समर्थन से बड़ी कामयाबी मिलती है. ऐसे लोग सफल राजनेता या लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं.
हथेली में IAS/IPS अधिकारी बनने के योग
हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर भाग्य रेखा शनि की ओर जाने के बजाय बृहस्पति पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) की ओर मुड़ जाए, तो यह प्रबल 'राजयोग' का संकेत है. ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर सरकारी सेवा में उच्च अधिकारी (जैसे IAS/IPS) बनते हैं. इन्हें समाज में अपार प्रतिष्ठा मिलती है. जबकि, अगर हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत तक जाए, तो जातक को अपने जीवनसाथी या प्रेम संबंधों के भाग्य से करियर में जबरदस्त उछाल मिलता है.
धनवान जीवनसाथी होने का संकेत
भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत की रेखाओं के साथ मिलन विवाह के बाद चमकने वाली किस्मत की ओर इशारा करता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी महिला की हथेली में चंद्र क्षेत्र से निकलकर कोई रेखा भाग्य रेखा के समानांतर चलने लगे, तो यह संकेत है कि उसका विवाह किसी बहुत ही संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति से होगा. पति के सहयोग से ऐसी महिलाएं करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं.
