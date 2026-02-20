Advertisement
trendingNow13116884
Hindi Newsधर्मHast Rekha: क्या आपके हाथ में है IAS-IPS बनने की लकीर? भाग्य रेखा के ये खास संकेत आपको बना सकते हैं बड़ा अधिकारी

Hast Rekha: क्या आपके हाथ में है IAS-IPS बनने की लकीर? भाग्य रेखा के ये खास संकेत आपको बना सकते हैं बड़ा अधिकारी

IAS-IPS Yog in Hand: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को बेहद खास महत्व दिया गया है. यह रेखा मणिबंध, चंद्र पर्वत और जीवनरेखा से शुरू होती है. हथेली की भाग्यरेखा से यह पता लगाया जा सकता है, कि किसी जातक की किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं. ऐसे में आए जानते हैं हथेली की ऐसी भाग्यरेखा के बारे में जो, सरकारी नौकरी का संकेत देती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: क्या आपके हाथ में है IAS-IPS बनने की लकीर? भाग्य रेखा के ये खास संकेत आपको बना सकते हैं बड़ा अधिकारी

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहा गया है. हथेली में मौजूद यह रेखा सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के करियर, संघर्ष और सामाजिक प्रतिष्ठा का आईना होती है. किसी भी जातक के भविष्य का सटीक विश्लेषण करने के लिए भाग्य रेखा के साथ-साथ हथेली की बनावट और पर्वतों की स्थिति को देखना जरूरी है. किसी भी इंसान की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध, चंद्र पर्वत और जीवन रेखा से शुरू होती है. भाग्य रेखा जीवन से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करती है. भाग्य रेखा को देखकर सरकारी नौकरी का भी आकलन किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में मौजूद कैसी भाग्य रेखा सरकारी नौकरी के योग को दर्शाती है.  

जीवन रेखा से जुड़ी भाग्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर वहीं समाप्त हो जाए, तो यह संघर्षपूर्ण जीवन का संकेत देती है. ऐसे जातकों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अन्य लोगों की तुलना में अधिक पसीना बहाना पड़ता है. करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत से ये धन और मान-सम्मान अर्जित कर ही लेते हैं. अगर भाग्य रेखा रेखा मणिबंध (कलाई) के पास जीवन रेखा से चिपकी हो, तो जातक का शुरुआती जीवन परिवार के निर्णयों और माता-पिता की इच्छाओं के इर्द-गिर्द घूमता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि पर्वत तक जाने वाली भाग्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, सबसे उत्तम भाग्य रेखा वह मानी जाती है जो मणिबंध से शुरू होकर बिना कटे-फटे सीधे शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे) तक पहुंचती है. हथेली में ऐसी भाग्य रेखा वाले लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं. इन्हें जीवन में कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता मिलती है. वहीं, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही हो, तो व्यक्ति को दूसरों के सहयोग, विशेषकर जनता के समर्थन से बड़ी कामयाबी मिलती है. ऐसे लोग सफल राजनेता या लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं.

हथेली में IAS/IPS अधिकारी बनने के योग

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर भाग्य रेखा शनि की ओर जाने के बजाय बृहस्पति पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) की ओर मुड़ जाए, तो यह प्रबल 'राजयोग' का संकेत है. ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर सरकारी सेवा में उच्च अधिकारी (जैसे IAS/IPS) बनते हैं. इन्हें समाज में अपार प्रतिष्ठा मिलती है. जबकि, अगर हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत तक जाए, तो जातक को अपने जीवनसाथी या प्रेम संबंधों के भाग्य से करियर में जबरदस्त उछाल मिलता है.

यह भी पढ़ें: हथेली की ऐसी राहु रेखा बिगाड़ सकती है आपका भाग्य, कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं है राहु का जाल

धनवान जीवनसाथी होने का संकेत

भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत की रेखाओं के साथ मिलन विवाह के बाद चमकने वाली किस्मत की ओर इशारा करता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी महिला की हथेली में चंद्र क्षेत्र से निकलकर कोई रेखा भाग्य रेखा के समानांतर चलने लगे, तो यह संकेत है कि उसका विवाह किसी बहुत ही संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति से होगा. पति के सहयोग से ऐसी महिलाएं करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन