Advertisement
trendingNow13102654
Hindi Newsधर्मHast Rekha: भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी हथेली पर है शिव योग; जानें महादेव की कृपा दिलाने वाले खास निशान

Hast Rekha: भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी हथेली पर है 'शिव योग'; जानें महादेव की कृपा दिलाने वाले खास निशान

Shiv Yog in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद हर रेखा और निशान भविष्य को लेकर खास संकेत देते हैं. हथेली में मौजूद कुछ लकीर और निशान ऐसे होते हैं, जो भगवान शिव की कृपा के माने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा या निशान ये संकेत देती है कि शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी हथेली पर है 'शिव योग'; जानें महादेव की कृपा दिलाने वाले खास निशान

Hast Rekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र के जरिए किसी जातक का व्यक्तित्व, भविष्य और दैवीय कृपा के संकेतों को जान सकते हैं. हमारी हथेलियों पर मौजूद रेखाएं और विशेष चिह्न महज संयोग नहीं, बल्कि जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों और ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव को दर्शाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, कुछ विशेष चिह्न ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़े माने जाते हैं. यदि आपकी हथेली में भी ये निशान मौजूद हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर महादेव का विशेष सुरक्षा कवच और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा. साथ ही भगवान शिव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी. ऐसे में आइए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि हथेली में मौजूद कौन सी रेखा और विशेष चिह्न भगवान शिव की कृपा दिलाते हैं.

हथेली पर त्रिशूल का निशान

त्रिशूल महादेव का सबसे प्रमुख अस्त्र है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिस जातक की हथेली पर स्पष्ट त्रिशूल का चिह्न होता है, वह जन्म से ही भाग्यशाली होता है. अगर यह निशान भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा के सिरे पर हो, तो उस रेखा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उन्हें शिव कृपा से अप्रत्याशित सफलता मिलती है. ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हथेली पर डमरू 

डमरू का निशान हथेली में होना एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग है. यह चिह्न महादेव की कृपा का विशेष संकेत है. अगर डमरू का निशान बृहस्पति पर्वत (गुरु पर्वत) पर स्थित हो, तो यह राजयोग के समान फल देता है. ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. इसके अलावा ऐसे लोग समाज में उच्च पद और मान-सम्मान प्राप्त करते हैं. महादेव खुद उनके जीवन के संकटों को हर लेते हैं.

हथेली पर अर्धचंद्र 

जब दोनों हथेलियों को मिलाने पर हृदय रेखाओं से एक सुंदर अर्धचंद्र बनता है, तो इसे शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा का आशीर्वाद माना जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यह चिह्न शांत मस्तिष्क और संतुलित स्वभाव की पहचान है. ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होता है और उन्हें ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग मिलता है. इनका चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे ये कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते और एक अच्छे लीजर के रूप में उभरते हैं.

यह भी पढ़ें: हथेली की इन रेखाओं में छिपा है 'करोड़पति' बनने का राज, 35 के होते ही बदलेगी किस्मत!

हथेली पर झंडे का निशान

हथेली पर ध्वज यानी झंडे का निशान होना विजय और प्रसिद्धि का सूचक है. इसे महादेव और शनि देव दोनों की कृपा से जोड़कर देखा जाता है. यह चिह्न हथेली में कहीं भी हो, व्यक्ति को मानसिक रूप से वज्र के समान मजबूत बनाता है. ध्वज का निशान होने पर व्यक्ति को समाज में अपार ख्याति प्राप्त होती है. ऐसे लोग अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान