Hast Rekha: भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी हथेली पर है 'शिव योग'; जानें महादेव की कृपा दिलाने वाले खास निशान

Hast Rekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र के जरिए किसी जातक का व्यक्तित्व, भविष्य और दैवीय कृपा के संकेतों को जान सकते हैं. हमारी हथेलियों पर मौजूद रेखाएं और विशेष चिह्न महज संयोग नहीं, बल्कि जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों और ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव को दर्शाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, कुछ विशेष चिह्न ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़े माने जाते हैं. यदि आपकी हथेली में भी ये निशान मौजूद हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर महादेव का विशेष सुरक्षा कवच और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा. साथ ही भगवान शिव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी. ऐसे में आइए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि हथेली में मौजूद कौन सी रेखा और विशेष चिह्न भगवान शिव की कृपा दिलाते हैं.

हथेली पर त्रिशूल का निशान

त्रिशूल महादेव का सबसे प्रमुख अस्त्र है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिस जातक की हथेली पर स्पष्ट त्रिशूल का चिह्न होता है, वह जन्म से ही भाग्यशाली होता है. अगर यह निशान भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा के सिरे पर हो, तो उस रेखा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उन्हें शिव कृपा से अप्रत्याशित सफलता मिलती है. ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं.

हथेली पर डमरू

डमरू का निशान हथेली में होना एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग है. यह चिह्न महादेव की कृपा का विशेष संकेत है. अगर डमरू का निशान बृहस्पति पर्वत (गुरु पर्वत) पर स्थित हो, तो यह राजयोग के समान फल देता है. ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. इसके अलावा ऐसे लोग समाज में उच्च पद और मान-सम्मान प्राप्त करते हैं. महादेव खुद उनके जीवन के संकटों को हर लेते हैं.

हथेली पर अर्धचंद्र

जब दोनों हथेलियों को मिलाने पर हृदय रेखाओं से एक सुंदर अर्धचंद्र बनता है, तो इसे शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा का आशीर्वाद माना जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यह चिह्न शांत मस्तिष्क और संतुलित स्वभाव की पहचान है. ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होता है और उन्हें ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग मिलता है. इनका चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे ये कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते और एक अच्छे लीजर के रूप में उभरते हैं.

हथेली पर झंडे का निशान

हथेली पर ध्वज यानी झंडे का निशान होना विजय और प्रसिद्धि का सूचक है. इसे महादेव और शनि देव दोनों की कृपा से जोड़कर देखा जाता है. यह चिह्न हथेली में कहीं भी हो, व्यक्ति को मानसिक रूप से वज्र के समान मजबूत बनाता है. ध्वज का निशान होने पर व्यक्ति को समाज में अपार ख्याति प्राप्त होती है. ऐसे लोग अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं.

