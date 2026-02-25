Advertisement
trendingNow13122557
Hindi Newsधर्मHast Rekha: कहीं आपकी विवाह रेखा पर तो नहीं है ये निशान? प्यार में मिल सकता है बड़ा धोखा और जुदाई

Hast Rekha: कहीं आपकी विवाह रेखा पर तो नहीं है ये निशान? प्यार में मिल सकता है बड़ा धोखा और जुदाई

Inauspicious Marriage Line in Hand: हथेली में मौजूद रेखाएं और विशेष चिह्न न सिर्फ मानसिक स्थित और सेहत को दर्शाते हैं, बल्कि लव लाइफ और वैवाहिक जीवन को लेकर भी खास संकेत देते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा लव लाइफ की परेशानियों को दर्शाती है और इसके खास संकेत क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: कहीं आपकी विवाह रेखा पर तो नहीं है ये निशान? प्यार में मिल सकता है बड़ा धोखा और जुदाई

Hast Rekha: जीवन के उतार-चढ़ाव भरे रास्तों पर अगर एक समझदार और साथ देने वाला जीवनसाथी मिल जाए, तो संघर्ष की राहें भी आसान लगने लगती हैं. सुखी वैवाहिक जीवन व्यक्ति को न सिर्फ भावनात्मक मजबूती देता है, बल्कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत में कैसा जीवनसाथी लिखा है या आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? इसका रहस्य आपकी हथेली में छिपा है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की रेखाएं हमारे भविष्य और रिश्तों के बारे में खास संकेत देती हैं. आइए जानते हैं, हथेली की कौन सी रेखाएं  लव लाइफ और विवाह के भाग्य को दर्शाती हैं.

हथेली में कहां स्थित होती है विवाह रेखा?

हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका कहा जाता है. इसी उंगली के ठीक नीचे स्थित बुध पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं. इन्हीं रेखाओं को विवाह या प्रेम रेखा कहा जाता है. ये रेखाएं व्यक्ति के लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की गहराई को दर्शाती हैं. अगर यहां एक से अधिक रेखाएं हैं, तो वे जीवन में आने वाले विभिन्न प्रेम संबंधों की ओर इशारा करती हैं.

क्यों अधूरी रह जाती है कुछ लोगों की प्रेम कहानी?

अक्सर देखा जाता है कि बहुत प्यार होने के बावजूद कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं हो पाते. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक के मंगल और बुध पर्वत पर बहुत अधिक छोटी-बड़ी और कटी-फटी रेखाएं मौजूद हैं, तो यह प्रेम जीवन में संघर्ष का संकेत है. ऐसे में व्यक्ति को बार-बार भावनात्मक चोट पहुंचती है और कई बार उनकी प्रेम कहानी किसी मोड़ पर आकर अधूरी रह जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

धनवान परिवार और खुशहाल शादी के संकेत

आपकी शादी किसी अमीर घराने में होगी या नहीं, यह भी आपकी रेखाएं बताती हैं. अगर हथेली की विवाह रेखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा (रिंग फिंगर के नीचे वाली रेखा) को छू जाए, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है. ऐसे जातकों का विवाह बहुत समृद्ध, प्रभावशाली और संपन्न परिवार में होता है. वहीं, अगर विवाह रेखा के अंत में दो मुख बन रहे हों, तो यह वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद या अलगाव की चेतावनी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: हथेली में छिपे हैं अमीर जीवनसाथी के संकेत, क्या आपकी किस्मत में भी है 'रॉयल' पार्टनर

टूटी और स्पष्ट रेखाओं का प्रभाव

विवाह रेखा की बनावट आपके रिश्तों की स्थिरता को दर्शाती है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर विवाह रेखा बीच-बीच में टूटी हुई या जंजीर जैसी है, तो इसका अर्थ है कि प्रेम या वैवाहिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव आएंगे. ऐसे लोगों को रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. जबकि, अगर आपकी हथेली पर विवाह रेखा बिल्कुल सीधी, स्पष्ट और बिना किसी कट-निशान के है, तो आप भाग्यशाली हैं. यह एक सुखद, लंबे और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना