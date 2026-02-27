Advertisement
trendingNow13124764
Hindi Newsधर्मHast Rekha: हथेली के इस खास हिस्से में छिपा है अचानक धन लाभ का रहस्य, केतु पर्वत पर हैं ये निशान तो आप हैं किस्मत के धनी!

Hast Rekha: हथेली के इस खास हिस्से में छिपा है अचानक धन लाभ का रहस्य, केतु पर्वत पर हैं ये निशान तो आप हैं किस्मत के धनी!

Auspicious Ketu Sign in Palm: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद केतु पर्वत का विशेष महत्व है. केतु पर्वत पर मौजूद कुछ निशान बेहद शुभ और अचानक होने वाले धन लाभ की ओर इशारा करते हैं. आइए जानते हैं कि हथेली में केतु पर्वत कहां होता है और इस पर मौजूद कौन से निशान शुभ फल देते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: हथेली के इस खास हिस्से में छिपा है अचानक धन लाभ का रहस्य, केतु पर्वत पर हैं ये निशान तो आप हैं किस्मत के धनी!

Ketu Parvat in Hand: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में अंकित रेखाएं और पर्वत सिर्फ शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि हमारे भाग्य का नक्शा होते हैं. जिस तरह कुंडली में ग्रहों की स्थिति भविष्य तय करती है, उसी प्रकार हथेली पर स्थित विभिन्न पर्वत जैसे- सूर्य, शनि, शुक्र और केतु हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं. इसमें केतु पर्वत का स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि यह मोक्ष, अध्यात्म और अचानक मिलने वाली सफलताओं का कारक है. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली में केतु पर्वत की स्थिति और उस पर बनने वाले शुभ-अशुभ चिह्नों के रहस्य.

हाथ में कहां होता है केतु पर्वत 

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, केतु पर्वत हथेली के निचले हिस्से में मौजूद होता है. यह मणिबंध रेखाओं (कलाई की रेखाएं) के ठीक ऊपर और शुक्र पर्वत व चंद्र पर्वत के बीच में पाया जाता है. केतु की शुभता व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जा सकती है.

स्पष्ट और विकसित केतु पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत साफ, स्पष्ट और थोड़ा उभरा हुआ हो, तो इसे राजयोग के समान माना जाता है. ऐसे जातक बेहद सौभाग्यशाली होते हैं. इनके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती. ये लोग अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर समाज में ऊंचा पद और मान-सम्मान प्राप्त करते हैं. धन के मामले में भी ये काफी समृद्ध होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

केतु पर्वत पर 'मछली' का चिह्न

 हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, केतु पर्वत पर मछली का निशान होना सबसे दुर्लभ और शुभ संकेतों में से एक माना गया है. यह निशान व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है. ऐसे जातक अपने करियर और निजी जीवन, दोनों में अपार सफलता पाते हैं. इन्हें अक्सर पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है और ये समाज में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं. 

यह भी पढ़ें: कहीं आपकी विवाह रेखा पर तो नहीं है ये निशान? प्यार में मिल सकता है बड़ा धोखा और जुदाई

केतु पर्वत पर स्टार का निशान

अगर केतु पर्वत पर नक्षत्र या स्टार का चिह्न बना हो, तो व्यक्ति असाधारण क्षमताओं का धनी होता है. ऐसे लोगों का झुकाव धर्म-कर्म और रहस्यमयी विद्याओं की ओर अधिक होता है. केतु पर स्टार का होना व्यक्ति को एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु बनाने की क्षमता को दर्शाता है. 

केतु पर्वत पर 'क्रॉस' का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो केतु पर्वत पर क्रॉस का निशान होना जीवन में चुनौतियों का संकेत देता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केतु पर क्रॉस का होना अशुभ है. ऐसे जातकों को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. साथ ही, इनकी शिक्षा में बार-बार बाधाएं आती हैं और बचपन संघर्षों में बीतता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल