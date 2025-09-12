Hast Rekha: बेहद दर्दनाक होता है लव लाइफ का अंत, हथेली की ये रेखाएं देती हैं खास संकेत
Hast Rekha: बेहद दर्दनाक होता है लव लाइफ का अंत, हथेली की ये रेखाएं देती हैं खास संकेत

Hast Rekha Love Line: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की लव रेखा लव लाइफ से जुड़े खास संकेत देती है. आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा लव लाइफ के दर्दनाक अंत का संकेत देती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:41 PM IST
Hast Rekha Love Line in Palm: हस्तरेखा विज्ञान एक प्राचीन विद्या है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों के बारे में गहराई से जाना जा सकता है. हथेली पर मौजूद रेखाएं जीवन की किताब की तरह होती हैं, जो इंसान के अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक पेश करती हैं. इन्हीं रेखाओं में से एक सबसे खास रेखा है विवाह रेखा (Marriage Line). इसे प्रेम रेखा या लव लाइन भी कहा जाता है. यह रेखा व्यक्ति के विवाह, प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन की स्थिति को बताने वाली मानी जाती है. आइए जानते हैं कि लव लाइन लव लाइफ को लेकर क्या संकेत देती है. 

कहां होती है हथेली में विवाह रेखा?

हथेली में कनिष्ठा (छोटी उंगली) के ठीक नीचे और हृदय रेखा के ऊपर एक सीधी रेखा होती है जिसे विवाह रेखा कहते हैं. इसकी गहराई, आकृति और दिशा से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में शादी कब और कैसी होगी. साथ ही यह रेखा यह भी बताती है कि प्रेम संबंध सफल होंगे या नहीं. साफ और स्पष्ट रेखा वैवाहिक जीवन में स्थिरता का प्रतीक है. गहरी और लंबी रेखा संकेत देती है कि दांपत्य जीवन सुखमय और प्रेम से भरा होगा.

टूटी हुई विवाह रेखा का अर्थ

यदि विवाह रेखा बीच में टूटी हुई हो या अस्पष्ट दिखाई दे तो इसे शुभ नहीं माना जाता. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसी रेखा यह संकेत करती है कि प्रेम जीवन में कई अड़चनें आएंगी. जिन लोगों की विवाह रेखा टूटी होती है, उन्हें बार-बार रिश्तों में धोखे का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में लव मैरिज की संभावना बहुत कम रहती है और यदि रिश्ता बन भी जाए तो उसका अंत अक्सर कष्टदायक होता है. रिश्तों में बार-बार गलतफहमियां और अस्थिरता भी देखने को मिलती है.

शुभ विवाह योग के संकेत

हस्तरेखा विज्ञान बताता है कि कुछ विशेष स्थितियां बेहद शुभ मानी जाती हैं. यदि विवाह रेखा का मिलन हथेली की सूर्य रेखा (Sun Line) से होता है, तो यह अत्यंत सकारात्मक परिणाम देती है. ऐसी रेखा वाले जातकों का वैवाहिक जीवन खुशहाल और सुख-समृद्धि से भरपूर होता है. जिन लोगों की विवाह रेखा सूर्य रेखा से जुड़ती है, उनके लिए लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और रिश्ते का भविष्य उज्ज्वल रहता है. यह भी माना जाता है कि ऐसे लोगों की शादी अच्छे परिवार में होती है और उन्हें जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलता है.

विवाह रेखा देती है ये खास संकेत

एक से अधिक विवाह रेखाएं- यदि किसी व्यक्ति की हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं हों तो यह संकेत देता है कि उनके जीवन में एक से अधिक रिश्ते आ सकते हैं.

ऊपर की ओर झुकी रेखा- ऐसी रेखा वैवाहिक जीवन में सफलता और खुशहाली का प्रतीक होती है.

नीचे की ओर झुकी रेखा- इसका अर्थ है कि रिश्ते में मतभेद, दूरी या अस्थिरता बनी रह सकती है.

बहुत हल्की रेखा- यदि रेखा हल्की और अस्पष्ट हो तो यह संकेत है कि व्यक्ति विवाह या रिश्तों के प्रति गंभीर नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Hast Rekha

;