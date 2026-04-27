Hast Rekha: लव मैरिज या अरेंज? आपकी हृदय रेखा में छिपा है शादी का हर राज, हस्तरेखा से आज ही करें पहचान

Hast Rekha: आमतौर पर हर व्यक्ति के मन में अपने भविष्य, लव लाइफ और दांपत्य जीवन को लेकर उत्सुकता रहती है. अक्सर अविवाहित लोग सोचते हैं कि उनकी शादी कब होगी या उनका प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं. हस्तरेखा शास्त्र में इन सवालों के जवाब मिलते हैं. दरअसल, हथेली की खास रेखाएं, पर्वत और विशेष चिह्न लव लाइफ या दांपत्य जीवन को लेकर बहुत कुछ बताते हैं. ऐसे में अगर आपको भी इस बात की चिंता रहती है कि आपकी शादी कब होगी या लव मैरिज सफल होगा या नहीं, तो हथेली की कुछ रेखाओं से इन बातों का आसानी से पता लगा सकते हैं. आइए, जानते हैं कि हथेली मौजूद कौन-सी रेखा लव या अरेंज मैरिज को लेकर संकेत देती है.

हथेली में कहां पाई जाती है विवाह रेखा

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, विवाह रेखा व्यक्ति की सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) के ठीक नीचे और हृदय रेखा के ऊपर स्थित होती है. यह रेखा हाथ के बाहरी किनारे से शुरू होकर बुध पर्वत की ओर जाती नजर आती है. इस रेखा की स्पष्टता और लंबाई इस बात का संकेत देती है कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा.

कैसे पता करें लव मैरिज होगी या अरेंज?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी विवाह रेखा पर वर्ग का चिह्न है, तो यह लव मैरिज के प्रबल योग दर्शाता है. इसके साथ ही हथेली में अंगूठे के नीचे वाले हिस्से को शुक्र पर्वत कहते हैं. अगर यह हिस्सा उभरा हुआ और साफ है, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम की अधिकता रहती है और लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसके अलावा अगर विवाह रेखा टूटी हुई या बहुत हल्की है, तो यह विवाह से पहले रिश्तों में आने वाले उतार-चढ़ाव या ब्रेकअप का संकेत हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी विवाह रेखा होती है अच्छी

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, एक अच्छी विवाह रेखा वह मानी जाती है जो गहरी, लंबी और स्पष्ट हो. ऐसी विवाह रेखा इस बात की ओर इशारा करती है कि जातक को जीवनसाथी का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा. इसके अलावा ऐसी विवाह रेखा दांपत्य जीवन में भरपूर सुख-समृद्धि और खुशहाली का भी संकेत देती है. ऐसे जातक बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: शादी के बाद होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय, हथेली की ये रेखाएं देती हैं संकेत

क्यों होती है शादी में देरी?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में मौजूद विवाह रेखा को कोई दूसरी छोटी रेखा काटे, तो यह विवाह में देरी या बाधाओं का संकेत है. इसके अलावा अगर कुंडली में मंगल दोष है, तो शादी में अनेक प्रकार की अड़चने आती हैं.

कम उम्र में होती है ऐसे लोगों की शादी

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में मौजूद विवाह रेखा हृदय रेखा के बहुत करीब होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विवाह कम उम्र (लगभग 20 से 22 वर्ष) में होने की संभावना रहती है. वहीं, अगर विवाह रेखा के अंत में या पास में त्रिशूल जैसा चिह्न दिखाई दे, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को ऐसा जीवनसाथी मिलेगा जो उन्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा और जीवन सुख-सुविधाओं से भरा होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)