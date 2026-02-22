Hast Rekha: हथेली में छिपे हैं अमीर जीवनसाथी के संकेत, क्या आपकी किस्मत में भी है 'रॉयल' पार्टनर

Hast Rekha for Best Life Partner: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की ये रेखाएं हमारे भविष्य का रास्ता दिखाती हैं. हथेली में मौजूद कुछ चिह्न और रेखाएं अच्छा जीवनसाथी मिलने का संकेत देती हैं. इन रेखाओं को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किन लोगों को अमीर जीवनसाथी मिलता है. आइए जानते हैं उन रेखाओं और विशेष चिह्नों के बारे में.
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों की लकीरें न केवल हमारे भविष्य का आइना हैं, बल्कि ये हमारे होने वाले जीवनसाथी और वैवाहिक सुख का संकेत भी देती हैं. जिस प्रकार कुंडली देखकर स्वभाव का आंकलन किया जाता है, उसी प्रकार हाथ की रेखाएं बताती हैं कि आपका हमसफर कितना भाग्यशाली और समृद्ध होगा. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर मौजूद कुछ रेखाएं और विशेष चिह्न अच्छे जीवनसाथी को दर्शाते हैं. इन रेखाओं और खास निशानों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी जातक का जीवनसाथी कितना अमीर होगा. आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखाएं और चिह्न जीवनसाथी को लेकर खास संकेत देते हैं.
लंबी हृदय रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी लड़की की हथेली में हृदय रेखा गहरी, स्पष्ट और लंबी हो, तो उन्हें अत्यंत योग्य जीवनसाथी मिलता है. ऐसी युवतियों के पति न सिर्फ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, बल्कि स्वभाव से भी अत्यंत केयरिंग और सुलझे हुए होते हैं.
स्पष्ट गुरु पर्वत का होना
अगर किसी पुरुष की हथेली में गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा) साफ-सुथरा हो और उस पर बिना किसी काट-छांट के एक सीधी लंबी रेखा जा रही हो, तो उन्हें बहुत सुंदर और गुणवान महिला का साथ मिलता है. साथ ही उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहता है और पत्नी के आने से घर में सौभाग्य बढ़ता है.
शुक्र पर्वत पर मछली का निशान
हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अंगूठे के नीचे स्थित शुक्र पर्वत विलासिता और प्रेम का कारक है. अगर इस पर्वत पर मछली का निशान बना हो, तो जातक का विवाह बेहद अमीर परिवार में होता है. साथ ही विवाह के बाद ऐसे जातकों का भाग्य चमक उठता है. उनके लिए लेडी लक मायने रखता है. ऐसे लोगों को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है और इनका जीवनसाथी इनका बहुत ख्याल रखने वाला होता है.
सूर्य पर्वत की ओर जाती विवाह रेखा
हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा मुड़कर या बढ़कर सूर्य पर्वत (रिंग फिंगर के नीचे) की ओर चली जाए, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि आपका जीवनसाथी बहुत ही आज्ञाकारी और एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाला होगा. ऐसे लोग खुद भी धन अर्जित करने के गुणों से भरपूर होते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.
हथेली में तराजू का चिह्न
हथेली में तराजू का चिह्न होना किसी वरदान से कम नहीं है. हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक ऐसे लोगों का विवाह किसी बड़े बिजनेसमैन या सरकारी सेवा में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से होता है. ऐसे जातक अपने साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और उन्हें पलकों पर बिठाकर रखते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)