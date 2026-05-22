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Hindi Newsधर्मHast Rekha: मणिबंध रेखा खोलती है किस्मत, धन और ऐश्वर्य से जुड़े कई राज, हस्तरेखा शास्त्र से जानिए

Hast Rekha: मणिबंध रेखा खोलती है किस्मत, धन और ऐश्वर्य से जुड़े कई राज, हस्तरेखा शास्त्र से जानिए

Manibandh Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद रेखाओं के अलावा कलाई पर स्थित मणिबंध रेखा को भी खास महत्व दिया गया है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, मणिबंध रेखा से धन, ऐश्वर्य और दांपत्य जीवन का भी पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कलाई पर मौजूद मणिबंध रेखा जीवन को लेकर और क्या कुछ संकेत देती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 22, 2026, 04:16 PM IST
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Hast Rekha: मणिबंध रेखा खोलती है किस्मत, धन और ऐश्वर्य से जुड़े कई राज, हस्तरेखा शास्त्र से जानिए

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की मुख्य रेखाओं के अलावा मणिबंध रेखा से जुड़े भी खास संकेत दिए गए हैं. मणिबंध रेखा कलाई से जुड़ी होती है. पुरुषों की कलाई में मणिबंध रेखा की संख्या 2-4 के बीच होती है. किसी जातक की कलाई में मणिबंध रेखाएं तीन तो किसी के पास दो या चार होती हैं. मणिबंध रेखा की संख्या और आकार के हिसाब से भविष्य के बारे में जाना जा सकता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, मणिबंध रेखा से किसी भी जातक के जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख से जुड़ी जानकारियों हासिल की जा सकती है. इसके अलावा यह रेखा व्यक्ति भाग्य को भी दर्शाती है. ऐसे में आइए, जानते हैं कि मणिबंध रेखा धन, सुख और ऐश्वर्य को लेकर क्या खास संकेत देती है. 

मणिबंध रेखा कहां होती है, क्या देती है संकेत?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, मणिबंध रेखा हथेली के बीच में ना होकर कलाई के पास होती है. आमतौर पर इसकी संख्या तीन से चार होती है. हालांकि, कुछ जातकों में इसकी संख्या दो भी देखी गई है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, अगर कलाई के पास मौजूद मणिबंध रेखा बिल्कुल स्पष्ट और बिना किसी दोष के हो, तो जातक भाग्यवान होता है. ऐसी मणिबंध रेखा वाले जातकों को किस्मत का भरपूर साथ मिलता है. साथ ही ऐसे जातक जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं, उसे पूरा करके ही मानते हैं. यानी ऐसे जातक अपने लक्ष्य को लेकर बहुत सजग रहते हैं. इसके अलावा ऐसी मणिबंध रेखा जातक के धनवान होने का भी संकेत देती है. ऐसी मणिबंध रेखा वाले लोग अपने जीवन काल में तमाम सुख और ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं.  

महिलाओं के लिए क्यों खास होती है मणिबंध रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, महिलाओं की कलाई पर दो मणिबंध रेखाएं शुभ मानी गई हैं. अगर किसी महिला की कलाई पर दो मणिबंध रेखाएं हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि उसका दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा और उसे संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी. जबकि, अगर किसी महिला की कलाई पर सिर्फ एक मणिबंध रेखा हो, तो उसे दांपत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, मणिबंध रेखा की संख्या चार या इससे अधिक होने पर सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. अगर, मणिबंध रेखा स्पष्ट, सीधी और गहराई लिए हो, यह शुभ परिणाम देती है. जबकि, टूटी और जंजीरनुमा मणिबंध रेखा जीवन में आने वाली परेशानियों का संकेत देती है. 

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यह भी पढ़ें: हथेली में हैं ये खास निशान, तो समझिए मां लक्ष्मी बनाएंगी अचानक धनवान

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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