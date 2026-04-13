Hast Rekha: क्या हाथ में 6 उंगलियां होना शुभ है? जानें इसके पीछे छिपे गहरे संकेत और प्रभाव

Hast Rekha: भविष्य जानने की दुनिया में सिर्फ हस्तरेखा ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की चाल-ढाल, हाव-भाव और शारीरिक बनावट का भी विशेष महत्व है. सिद्ध पुरुष अक्सर चेहरे को देखकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सटीक आकलन कर लेते हैं. सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा ही प्राचीन विद्या है जो शरीर के लक्षणों के आधार पर इंसान के जीवन के गहरे राज खोलता है. आमतौर पर इंसान के हाथ में पांच उंगलियां (अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका) होती हैं. लेकिन, कई बार प्रकृति कुछ लोगों को छठी उंगली का उपहार देती है.रिसर्च कहते हैं कि दुनिया में हर एक लाख में से लगभग 50 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके हाथ या पैर में अतिरिक्त उंगली पाई जाती है. ऐसे में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि हाथ में 6 उंगलियों का होना भविष्य को लेकर क्या संकेत देती है.

सौभाग्य का प्रतीक या कुछ और?

पौराणिक मान्यताओं की मानें तो हाथ में छठी उंगली का होना अत्यधिक सौभाग्य की निशानी माना जाता है. हालांकि, आधुनिक हस्तरेखा शास्त्रियों का नजरिया थोड़ा अलग और रहस्यमयी है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, ऐसे व्यक्ति तंत्र-मंत्र, वशीकरण, इंद्रजाल और अन्य गुप्त या मायावी विद्याओं में निपुण हो सकते हैं.

सबसे छोटी उंगली के पास छठी उंगली

अगर छठी उंगली सबसे छोटी उंगली के बगल में हो, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात कूटनीतिज्ञ और बेहद चालाक होता है. उनके पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुभव होता है, लेकिन एक कमी भी होती है. ये लोग किसी एक लक्ष्य पर टिक नहीं पाते. उनके विचार और फैसले मौसम की तरह बदलते रहते हैं, जिससे उनके वास्तविक स्वभाव को समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

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अंगूठे के साथ जुड़ी छठी उंगली

जब छठी उंगली अंगूठे के साथ जुड़वा रूप में मौजूद हो, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता सामान्य से कहीं ज्यादा होती है. हालांकि, ऐसे लोग अक्सर अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई. उनके हाथ का दोहरा अंगूठा उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट और प्रभावशाली बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)