Hast Rekha: हथेली पर बने ये दुर्लभ निशान बनाते हैं मालामाल, खुल सकते हैं एक झटके में धन के रास्ते

Hast Rekha Auspicious Sign: हस्तरेखा के मुताबिक, हथेली में मौजू कुछ विशेष चिह्न धन, भाग्य और समृद्धि के मजबूत संकेत माने जाते हैं. यदि आपकी हथेली में भी इनमें से कोई चिह्न मौजूद है, तो इसे शुभ अवसर समझें. आइए जानते हैं उन शुभ चिह्नों से मिलने वाले संकतों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:40 PM IST
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली में बनी रेखाएं और चिन्ह हमारे व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य से जुड़ी कई बातें बताते हैं. इनमें कुछ विशेष चिन्ह इतने शुभ माने जाते हैं कि उनके होने मात्र से व्यक्ति के जीवन में धन, सौभाग्य और तरक्की के योग मजबूत हो जाते हैं. त्रिकोण, कमल और मछली जैसे चिह्न इन्हीं में शामिल हैं. कहा जाता है कि हथेली पर मौजूद कुछ खास आकृतियां व्यक्ति के जीवन में धन, सौभाग्य और अप्रत्याशित लाभ के योग बनाती हैं. आइए, जानते हैं कि इन खास प्रतीकों का क्या महत्व है और ये जीवन पर क्या असर डालते हैं.

त्रिकोण निशान

हस्तरेखा में बना त्रिकोण बेहद मंगलकारी माना गया है. जब भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर एक बंद त्रिकोण बनाती हैं, तो इसे ‘धन कोठरी’ का संकेत माना जाता है. ऐसे लोग मेहनत से कमाई भी करते हैं और धन को संजोकर रखने में भी माहिर होते हैं. व्यापार, नौकरी या निवेश- हर क्षेत्र में तरक्की और वित्तीय स्थिरता इनके साथ रहती है. हालांकि त्रिकोण के भीतर क्रॉस का निशान हो, तो धन हानि की आशंका रहती है. ऐसे व्यक्ति को विशेष सावधानी और दान-पुण्य की सलाह दी जाती है.

कमल चिह्न

हथेली में कमल का चिन्ह होना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह ‘विष्णु योग’ का संकेत देता है, क्योंकि कमल भगवान विष्णु का प्रिय पुष्प है. इस चिह्न वाले व्यक्तियों की वाणी प्रभावशाली होती है, नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है और इनका व्यक्तित्व आकर्षक माना जाता है। ऐसे लोग अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं. इनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, व्यापार में निरंतर उन्नति होती है और लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: जिसके हाथ में होता है ये निशान, उस पर बरसती है लक्ष्मी की कृपा, देखें अपना भविष्य

मछली का निशान 

जीवन रेखा के आस-पास या कलाई के ऊपर मछली जैसे चिन्ह का बनना अत्यंत शुभ माना गया है. यह व्यक्ति को अचानक लाभ, इनाम, विरासत या विदेश से जुड़ी आय दिलाने का सामर्थ्य रखता है. ऐसे लोग सामाजिक रूप से सम्मानित होते हैं और अक्सर उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती है. उन्हें जीवन में आर्थिक संकट का सामना शायद ही करना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

