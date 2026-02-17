Hast Rekha: अगर बुध पर्वत पर हैं ये निशान, तो ऐसा व्यक्ति दे सकता है आपको बड़ा धोखा

Advertisement
Palm Budh Parvat: हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर अपना खास महत्व होता है. हथेली के बुध पर्वत का क्षेत्र से किसी जातक की मानसिक स्थिति को आसानी से पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि हथेली मौजूद कैसा बुध पर्वत व्यक्ति को धूर्त और चालाक बनाता है और इसका जीवन पर क्या असर होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:16 PM IST
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में मौजूद विभिन्न पर्वत और रेखाएं हमारे व्यक्तित्व का आईना होती हैं. हथेली में मौजूद बुध पर्वत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह बुद्धि, संचार और व्यापारिक कुशलता को दर्शाता है. बुध पर्वत की स्थिति यह तय करती है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा या दूसरों को छलने के लिए. हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली के बुध पर्वत पर मौजूद कुछ निशान शुभ-अशुभ का संकेत देते हैं. बुध पर्वत पर मौजूद शुभ चिह्न जहां जीवन में सफलता, कारोबार और मानसिक स्थिति को दर्शाता है, वहीं यहां मौजूद कुछ निशान छल और धोखाधड़ी से जुड़े संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली के बुध पर्वत जुड़ी कुछ अहम बातें.

हथेली में कहां होता है बुध पर्वत?

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हमारी सबसे छोटी उंगली के निचले हिस्से के उभार को बुध पर्वत कहा जाता है. अगर यह हिस्सा अच्छी तरह से उभरा हुआ और स्पष्ट है, तो इसे शुभ माना जाता है. वहीं अगर, यह स्थान चपटा, दबा हुआ या बहुत अधिक रेखाओं के जाल से भरा हो, तो यह जीवन में संघर्ष और स्वभाव में दोष की ओर संकेत करता है. 

बुध पर्वत से जानें स्वभाव

जिन जातकों की हथेली में बुध पर्वत सुविकसित और लालिमा लिए होता है, वे मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं. ऐसे लोग बेहतरीन वक्ता, सफल वकील या कुशल अभिनेता बनते हैं. इनका गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर अच्छा अधिकार होता है. ये लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और प्रबंधन में निपुण होते हैं. अगर बुध पर्वत दबा हुआ या सपाट दिखाई दे, तो व्यक्ति अक्सर भ्रम की स्थिति में रहता है. ऐसे लोग अंधविश्वासी हो सकते हैं और उनमें तार्किक क्षमता की कमी होती है. ये अक्सर फिजूल की बातों और निरर्थक कार्यों में अपना समय नष्ट करते हैं. 

ऐसा बुध पर्वत देता है आर्थिक कष्ट

अगर बुध पर्वत पर बहुत सारी कटी-फटी रेखाओं का जाल बना हो, तो यह शुभ नहीं माना जाता. यह जातक की कमजोर निर्णय क्षमता और मानसिक अस्थिरता को दर्शाता है. ऐसे लोगों को अक्सर जीवन में आर्थिक तंगी और बिजनेस में नुकसान का सामना करना पड़ता है. 

धूर्त और चालाक होते हैं ऐसे व्यक्ति

हस्तरेखा शास्त्र में सावधानी का सबसे बड़ा संकेत यहीं मिलता है. अगर बुध पर्वत सामान्य से अधिक उभरा हुआ या मांसल है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी और चालाक हो सकता है. ऐसे लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों को धोखा देने या झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते. इनकी बुद्धि अक्सर नकारात्मक कार्यों की ओर अधिक चलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

