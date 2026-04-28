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Hindi Newsधर्मHast Rekha: क्या कहता है आपका बुध पर्वत? हथेली की इस रेखा से करें धूर्त और मतलबी इंसान की पहचान

Hast Rekha: क्या कहता है आपका बुध पर्वत? हथेली की इस रेखा से करें धूर्त और मतलबी इंसान की पहचान

Budh Parvat Sign: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे का हिस्सा होता है. बुध पर्वत व्यक्ति की सोच, बौद्धिक क्षमता और मानसिक स्थिति को दर्शाता है. आइए जानते हैं, हथेली के बुध पर्वत से धूर्त या अत्यधिक चालाक व्यक्ति की पहचान कैसे करें.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:27 PM IST
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Hast Rekha: क्या कहता है आपका बुध पर्वत? हथेली की इस रेखा से करें धूर्त और मतलबी इंसान की पहचान

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथे ली में मौजूद रेखाओं और विशेष चिह्नों से व्यक्ति के स्वभाव, उसकी सोच और व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है. हथेली में मौजूद विभिन्न पर्वत और रेखाएं व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को तय करती हैं. हथेली में सबसे महत्वपूर्ण बुध पर्वत होता है. इससे किसी व्यक्ति की बुद्धि और चतुराई पता लगाया जा सकता है. इसके साथ ही बुध पर्वत पर मौजूद कुछ खास निशान ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति एक सफल वक्ता, बिजनेसमैन बनेगा या वह जीवन भर उलझनों में फंसा रहेगा. इसके बाद बुध पर्वत से इस बात की जानकारी भी हासिल की जा सकती है कि कोई व्यक्ति कितना मतलबी और धूर्त है. आइए, जानते हैं कि हथेली का बुध पर्वत जीवन से जुड़ी किन-किन अहम बातों को उजागर करता है. 

सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है बुध पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं. कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे उभरे हुए हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है. अगर किसी व्यक्ति की हथेली में यह पर्वत पुष्ट और उभरा हुआ है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है. जबकि, अगर हथेली का बुध पर्वत दबा हुआ हो या उस पर जालनुमा आकृति बनी हो, तो यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का संकेत देता है.  

पुष्ट और विकसित बुध पर्वत 

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में बुध पर्वत अच्छी तरह विकसित होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत होती है. ऐसे लोग ऐसे लोग प्रभावशाली वक्ता, कुशल वकील या बेहतरीन अभिनेता बनते हैं. इसके अलावा ये लोग विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों पर अच्छी पकड़ और समझ रखते हैं. इतना ही नहीं, ये लोग मैनेजमेंट में माहिर होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति को अपनी सूझबूझ से अनुकूल बना लेते हैं. 

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चपटा या दबा हुआ बुध पर्वत 

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर हथेली का बुध पर्वत सपाट या दबा हुआ है, तो यह व्यक्ति की मानसिक और वैचारिक स्थिति को प्रभावित करता है. ऐसे लोग अक्सर अंधविश्वासी होते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं. ऐसे जातकों का मन रचनात्मक कार्यों के बजाय व्यर्थ की बातों में अधिक लगता है. इसके अलावा ऐसे जातकों की निर्णय लेने की क्षमता भी दूसरों से कमजोर होती है.

यह भी पढ़ें: शादी के बाद होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय, हथेली की ये रेखाएं देती हैं संकेत

बुध पर्वत पर रेखाओं का जाल और उभार

हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर रेखाओं का जाल होना शुभ नहीं माना जाता. बुध पर्वत पर बहुत अधिक कटी-फटी रेखाएं आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव की ओर इशारा करती हैं. अगर बुध पर्वत सामान्य से बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को भ्रमित करने के लिए कर सकता है. ऐसे लोग स्वभाव से बहुत चालाक और धूर्त भी हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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