Palmistry: दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की हथेली में होती है ये खास रेखा, जानें क्या आप भी हैं वो खुशनसीब?

Palmistry: दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की हथेली में होती है ये खास रेखा, जानें क्या आप भी हैं वो खुशनसीब?

Hast Rekha Intuition Line: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में अतींद्रिय ज्ञान रेखा का होना ईश्वर के विशेष आशीर्वाद जैसा है. यह न सिर्फ व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाती है, बल्कि उसे एक ऐसी छठी इंद्री प्रदान करती है जो आम लोगों के पास नहीं होती. आइए जानते हैं उस रेखा के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:15 PM IST
Palmistry: दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की हथेली में होती है ये खास रेखा, जानें क्या आप भी हैं वो खुशनसीब?

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में अंकित रेखाएं सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि भविष्य का आईना होती हैं. जीवन के सुख-दुख और उतार-चढ़ाव का संकेत अक्सर इन रेखाओं में छिपा होता है. हस्तेरखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हथेली में कई ऐसी दुर्लभ संकेत होते छिपे होते हैं, जो हथेली की लकीरों से से उजागर होते हैं. हथेली में मौजूद कुछ निशान ऐसे होते हैं, तो व्यक्ति को साधारण से असाधारण होने का संकेत देते हैं. कहते हैं कि ऐसी रेखा चिह्न चुनिंदे लोगों की हथेली में मौजूद होते हैं. कहा जाता है कि यह दुर्लभ रेखा दुनिया के महानतम हस्तरेखा विशेषज्ञ कीरो के हाथों में मौजूद थी और जिसने उन्हें भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति प्रदान की थी. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली में मौजूद इस जादुई रेखा के बारे में.

क्या है अतींद्रिय ज्ञान रेखा?

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, यह रेखा बहुत ही कम लोगों की हथेलियों में देखने को मिलती है. यह एक अर्धवृत्ताकार (अर्ध-गोलाकार) आकृति की होती है, जो बुध पर्वत (कनिष्ठा उंगली के नीचे) से शुरू होकर चंद्र पर्वत (हथेली के निचले हिस्से) की ओर जाती है. कभी-कभी यह रेखा स्वास्थ्य रेखा के समानांतर चलती है, तो कभी उसे काटती हुई निकलती है.

इस रेखा वाले जातकों की खासियतें

जिन व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा होती है, उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और भावनात्मक होता है. इनके भीतर कुछ विशेष खूबियां होती हैं. ऐसे लोग अपने आस-पास के वातावरण की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत भांप लेते हैं. वे दूसरों के सुख और दुख को गहराई से महसूस करते हैं. अतींद्रिय ज्ञान रेखा वाले जातक लोगों के इरादों को पहचानने में माहिर होते हैं. अगर कोई व्यक्ति दुर्भावना के साथ उनसे जुड़ता है, तो वे उसकी नीयत को पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए इन्हें छलना आसान नहीं होता.

हो जाता है घटनाओं का पूर्वाभास 

इस रेखा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जातक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है. आने वाला समय शुभ होगा या अशुभ, इसका संकेत इन्हें अंतर्मन से मिलने लगता है. अक्सर इन्हें महत्वपूर्ण घटनाओं के संकेत सपनों के माध्यम से या गहरे ध्यान की स्थिति में प्राप्त होते हैं. महान भविष्यवक्ता कीरो को भी अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए इसी रेखा से अद्भुत अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी.

यह भी पढ़ें: कम समय में अथाह संपत्ति के मालिक बनते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती है ये रेखा और निशान

अगर रेखा स्पष्ट न हो तो?

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो अगर यह रेखा टूटी हुई, लहरदार हो या इसमें से कई शाखाएं निकल रही हों, तो इसके परिणाम बदल सकते हैं. ऐसी स्थिति में जातक का मन अस्थिर रहता है और वह अक्सर मानसिक द्वंद्व या दुविधा में फंसा रहता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

