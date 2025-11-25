Advertisement
Hast Rekha: लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा? हथेली की ये रेखा खोल देती है प्रेम और शादी का पूरा भविष्य

हस्तरेखा विज्ञान में हथेली पर बनी रेखाओं और चिह्नों को व्यक्ति के जीवन का आईना माना जाता है. इन रेखाओं का अध्ययन करके स्वभाव, भाग्य, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों तक की कई रहस्यमयी बातें जानी जा सकती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:34 PM IST
  1. Hast Rekha: हम चाहे बोलें या ना बोलें, लेकिन हमारी हथेली में मौजूद रेखाएं और निशान हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं. हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हाथ में बनी रेखाओं से व्यक्ति का स्वभाव, करियर, धन, भाग्य और रिश्तों तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. अगर इन्हें सही तरीके से पढ़ा जाए तो जीवन के कई रहस्य खुल सकते हैं. इन्हीं रहस्यों में से एक है- जीवनसाथी कैसा होगा? यह सवाल हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी जरूर आता है. दिलचस्प बात यह है कि हाथ की एक विशेष आकृति से यह संकेत मिल सकता है कि आपका साथी कैसा स्वभाव और गुणों वाला होगा. आइए जानते हैं कि लाइफ पार्टनर को लेकर हथेली की रेखा क्या संकेत देती है. 
  2. चंद्रमा देता है प्रेमपूर्ण जीवनसाथी
  3. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि दोनों हाथों को मिलाने पर हथेली पर चंद्रमा जैसी आकृति दिखाई दे, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति को बेहद आकर्षक, समझदार और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ साथी मिलता है. ऐसे लोगों के जीवन में प्यार की कमी नहीं रहती और साथी के द्वारा पूरा सहयोग और सम्मान मिलता है. माना जाता है कि जितना यह निशान स्पष्ट और सुंदर दिखाई देगा, जीवनसाथी उतना ही अच्छा और सहयोगी होगा.
  4. ऐसे लोग कला और रचनात्मकता में होते हैं आगे
  5. चंद्रमा का निशान सिर्फ रिश्तों का संकेत नहीं देता, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव और प्रतिभा की ओर भी इशारा करता है. जिनकी हथेलियों पर अधूरा या पूर्ण चांद बनता है, वे लोग अत्यधिक संवेदनशील, रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं. ऐसे लोग संगीत, कला, लेखन, नृत्य और क्रिएटिव क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हैं. इनकी सोच अनोखी होती है और ये अपनी बातों, व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीत लेते हैं. इनके भीतर हीलिंग और दूसरों को सांत्वना देने की क्षमता भी होती है.
  6. यह भी पढ़ें: Hast Rekha: पानी की तरह पैसा बहाते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती हैं ये रेखाएं और निशान
  7. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Hast Rekha

