Palmistry: हथेली की मंगल रेखा है ऐसी, तो मिलेगी राजशाही जिंदगी, किस्मत का भी मिलेगा हमेशा साथ

Palmistry: हथेली में मौजूद जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के अलावा भी कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, जो भविष्य के बारे में बड़े संकेत देती हैं. आइए जानते हैं मंगल रेखा जीवन को लेकर क्या संकेत देती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:40 PM IST
Mangal Rekha in Hand: हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन राजाओं जैसा सुखद और समृद्ध हो. यानी उसके पास धन, वैभव और सभी सुविधाएं हों. लेकिन ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जीवन की इन खुशियों का संबंध सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि हमारे ग्रह-नक्षत्र और हथेली की रेखाओं से भी होता है. माना जाता है कि हथेली में कुछ विशेष रेखाएं ऐसी होती हैं जो भाग्य में राजयोग का संकेत देती हैं. उन्हीं में से एक है मंगल रेखा, जो व्यक्ति को कम प्रयास में भी अपार सफलता और ऐश्वर्य प्राप्ति का संकेत देती है. आइए जानते हैं कि हथेली में मंगल रेखा कहां होती है और यह रेखा क्या खास संकेत देती है.

हथेली में कहां मिलती है मंगल रेखा

मंगल रेखा का उद्गम जीवन रेखा के शुरुआती हिस्से से होता है और यह आगे बढ़कर शुक्र पर्वत की ओर जाती है. यह रेखा एक से अधिक भी हो सकती है. अगर यह गहरी और स्पष्ट हो, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत है. चूंकि यह जीवन रेखा से जुड़ी होती है, इसलिए इसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है.

मंगल रेखा और उसका शुभ प्रभाव

मछली का चिह्न- अगर मंगल रेखा पर मछली का निशान बना हो, तो यह और भी शुभ माना जाता है. इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन की हर सच्ची इच्छा पूरी होगी और विरोधी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे.

भाग्यशाली होने का संकेत- जिनकी मंगल रेखा गहरी और मजबूत होती है, वे जीवन में लगातार प्रगति करते हैं.

करियर और धन लाभ- ऐसी मंगल रेखा वाले व्यक्ति अक्सर ऊंचे सरकारी पदों तक पहुंचते हैं या व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करते हैं.

लव लाइफ और विवाह- हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक ऐसी मंगल रेखा वाले लोग प्रेम संबंधों में अपार सफलता अर्जित करते हैं और अक्सर ऐसे लोगों का प्रेम विवाह ही होता है. 

आलीशान जीवन- शुभ मंगल रेखा वाले लोग भौतिक सुखों, संपत्ति और वैभव से संपन्न होते हैं. यदि ये नया काम शुरू भी करें, तो बहुत जल्दी उन्नति पा लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

