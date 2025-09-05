Hast Rekha: हथेली में ऐसी धन रेखा वाले लोग कभी नहीं बन बाते अमीर, कंगाली में गुजारना पड़ता है जीवन

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन विद्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में जानकारी हासिल की जाती है. हथेली पर बनने वाली आड़ी-तिरछी रेखाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर संकेत करती हैं. इनमें से कुछ रेखाएं अत्यंत शुभ मानी जाती हैं, जिनमें धन रेखा का विशेष महत्व है. माना जाता है कि जिनकी हथेली पर धन रेखा स्पष्ट और गहरी दिखाई देती है, वे जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध रहते हैं और उन्हें भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती. आइए जानते हैं कि हथेली में धन रेखा कहां होती है और धन को लेकर यह रेखा क्या संकेत देती है.

हथेली में इस जगह होती है धन रेखा

हथेली में धन रेखा आमतौर पर कनिष्ठा उंगली (छोटी उंगली) के नीचे स्थित बुध पर्वत से शुरू होती है. यह रेखा सीधी खड़ी होती है और इसे देखकर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, धन संचय और खर्च करने की आदतों का अनुमान लगाया जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में यह रेखा स्पष्ट रूप से बनी होती है, वे धन के मामले में भाग्यशाली माने जाते हैं.

गहरी और स्पष्ट धन रेखा क्या देती है संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में धन रेखा गहरी और सीधी होती है, वे जीवन में धन को सोच-समझकर खर्च करते हैं. ऐसे लोग धीरे-धीरे आर्थिक मजबूती प्राप्त करते हैं और भविष्य में समृद्धि का आनंद उठाते हैं. हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रेखा सीधी होकर चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोग अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं. उन्हें जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का भरपूर लाभ मिलता है.

कटी-फटी धन रेखा का प्रभाव

धन रेखा अगर सीधी न होकर टूटी-फूटी, टेढ़ी-मेढ़ी या लहरदार हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. यह संकेत देता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अस्थिर रह सकती है. साथ ही, अगर इस रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है. ऐसे जातकों को जीवनभर आर्थिक संकटों और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)