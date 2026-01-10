Hast Rekha: सोई हुई किस्मत जगा देते हैं हथेली के ये 3 निशान, 35 के होते ही शुरू होता है धन-दौलत और ऐश्वर्य का दौर

Advertisement
Hast Rekha V Sign: हथेली की रेखाएं व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी कई संकेत देती हैं. हथली में बनने वाला कुछ निशान अपार धन-दौलत और ऐश्वर्य का संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कि जिनकी हथेली में 'V' का निशान होता है, वे किस उम्र में सफलता प्राप्त करते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 10, 2026, 05:14 PM IST
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में छिपी लकीरें सिर्फ रेखाएं नहीं बल्कि हमारे जीवन का रोडमैप होती हैं. ये रेखाएं व्यक्ति के भूत, वर्तमान और आने वाले भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत देती हैं. हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि हथेली में बनने वाले कुछ खास चिह्न व्यक्ति की आर्थिक उन्नति और सफलता का समय निर्धारित करते हैं. इन्हीं शुभ चिन्हों में से एक है- हथेली में बनने वाला 'V' का निशान. अगर आपकी हथेली में भी यह निशान है, तो आप दुनिया के उन कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं, जिनकी किस्मत उम्र के एक खास पड़ाव के बाद तेजी से चमकती है. आइए जानते हैं हथेली की उन शुभ चिह्नों के बारे में जो 35 साल पूरे होने पर सफलता के संकेत देते हैं. 

हथेली में कहां होता है 'V' का शुभ निशान?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में 'V' के निशान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है. सबसे प्रभावशाली 'V' का निशान हमारी तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) और मध्यमा (बीच वाली उंगली) के ठीक नीचे, हृदय रेखा के अंत में बनता है. हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि यह निशान जितना स्पष्ट और गहरा होता है, व्यक्ति की किस्मत उतनी ही अच्छी होती है. हालांकि, इस निशान का पूरा प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, बल्कि इसके सक्रिय होने की एक निश्चित आयु होती है.

जब खुलते हैं सफलता के द्वार

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में 'V' का निशान होता है, उनके जीवन के शुरुआती वर्ष संघर्षपूर्ण हो सकते हैं. लेकिन जैसे ही वे 35 वर्ष की आयु पार करते हैं, उनका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है. ऐसे जातकों को 35 की उम्र के बाद पुरानी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने लगता है. इसके अलावा करियर में रुकी हुई तरक्की अचानक रफ्तार पकड़ लेती है.

धन-संपदा और ऊंचा पद

हथेली में 'V' निशान वाले जातक आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होते हैं. ऐसे जातकों के सरकारी नौकरी में उच्च पद पर बैठने के प्रबल योग होते हैं. अगर ये व्यवसाय करते हैं, तो 30-35 की उम्र तक आते-आते इनका कारोबार बड़े स्तर पर फैल जाता है. इसके अलावा धन के मामले में ये लोग इतने संपन्न हो जाते हैं कि इनका जीवन किसी राजा के समान सुख-सुविधाओं से भरा होता है.

मुश्किलों से लड़ने का जज्बा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इस निशान वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं. जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, ये घबराते नहीं हैं. इनकी यही सकारात्मक सोच और धैर्य इन्हें 35 की उम्र के बाद एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है, जहां से ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते.

सुखी वैवाहिक जीवन 

भाग्यशाली होने के साथ-साथ, 'V' निशान वाले लोग रिश्तों के मामले में भी धनी होते हैं. इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर बहुत शांतिपूर्ण और सुखद रहता है. इन्हें ऐसा जीवनसाथी मिलता है जो कदम-कदम पर इनका साथ देता है और इनकी सफलता में बराबर का भागीदार बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Hast Rekha

