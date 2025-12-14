Advertisement
Hast Rekha: हथेली की ये राहु रेखाएं बनती हैं संकट का कारण, जीवन में बढ़ता है तनाव

Palm Rahu Line: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद लकीरों और विशेष चिह्नों का अध्ययन कर भविष्य के बारे में बताया जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की राहु रेखा जीवन को लेकर बड़ा संकेत देती है. आइए जानते हैं हथेली में मौजूद राहु रेखा क्या खास संकेत देती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:14 PM IST
Rahu Line in Hand Indicates: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में बनी रेखाएं व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देती हैं. इन रेखाओं के जरिए जीवन की संभावनाओं, संघर्षों और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. हथेली की इन्हीं रेखाओं में एक विशेष और रहस्यमयी रेखा होती है, जिसे राहु रेखा कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र में राहु रेखा को चिंता रेखा, तनाव रेखा या विघ्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है. यह रेखा आमतौर पर मंगल पर्वत से निकलकर जीवन रेखा और भाग्य रेखा को काटते हुए मस्तिष्क रेखा तक पहुंचती है या कभी-कभी उसे पार कर हृदय रेखा तक चली जाती है. हथेली में राहु रेखाएं तीन या चार की संख्या में पाई जाती हैं. इनका अत्यधिक स्पष्ट, मोटा या गहरा होना शुभ नहीं माना जाता. आइए जानते हैं कि हेथली में मौजूद राहु रेखा क्या संकेत देती है.

जीवन रेखा को काटती राहु रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर राहु रेखा जीवन रेखा को काटती है, तो इससे पारिवारिक जीवन में अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के संकेत मिलते हैं. ऐसे जातकों को बार-बार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

भाग्य रेखा पर प्रभाव

हस्तरेखा शास्त्र के जनकार बताते हैं कि अगर रेखा भाग्य रेखा को काटती है, तो यह वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव, जीवनसाथी की सेहत में गिरावट या कार्यक्षेत्र में अस्थिरता का संकेत देती है.

मस्तिष्क रेखा को काटने पर

जब राहु रेखा मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करती है, तो यह धन हानि, गलत निर्णय और बीमारियों की ओर इशारा करती है. ऐसे लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है.

हृदय रेखा को छूने पर

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर राहु रेखा हृदय रेखा तक पहुंच जाए या उसे स्पर्श करे, तो प्रेम संबंधों में दूरी, भावनात्मक तनाव और रिश्तों में टूटन की संभावना बढ़ जाती है.

कब देती है राहु रेखा अधिक अशुभ परिणाम?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर राहु रेखा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बहुत पास से निकलती है, तो यह जीवन में उथल-पुथल, रोग, दुर्घटना और गंभीर संकटों की ओर संकेत करती है. कई बार ऐसे जातकों को राहु दोष के प्रभाव से चोरी, आकस्मिक दुर्घटना या दीर्घकालिक बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है.

मानसिक संतुलन पर राहु रेखा का प्रभाव

अगर मंगल पर्वत से दो राहु रेखाएं एक साथ निकलकर पास-पास चलते हुए शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इस योग में व्यक्ति तनाव, भ्रम और अस्थिर सोच से ग्रस्त रह सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

