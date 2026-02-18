">
Hast Rekha: हथेली की ऐसी राहु रेखा बिगाड़ सकती है आपका भाग्य, कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं है राहु का जाल

Hast Rekha: हथेली की ऐसी राहु रेखा बिगाड़ सकती है आपका भाग्य, कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं है राहु का जाल

Hast Rekha  Rahu Line in Palm: हस्तेरखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की राहु रेखा शुभ और अशुभ दोनों संकेत देती हैं. हथली में कुछ खास जगहों से निकलने वाली राहु रेखा भाग्य को कमजोर करती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में किन स्थानों पर मौजूद राहु रेखा अशुभ परिणाम देती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:38 PM IST
Hast Rekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की लकीरें के जरिए व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान का आकलन किया जाता है. हथेली में मौजूद कुछ रेखाएं जहां कुछ रेखाएं राजयोग और सुख-सुविधाओं का संकेत देती हैं, वहीं कुछ रेखाएं जीवन में आने वाले तूफानों का संकेत देती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, इन्हीं में से एक है-राहु रेखा. इस रेखा को ज्योतिष की भाषा में विघ्न, चिंता या तनाव की रेखा भी कहा जाता है. अगर हथेली में मौजूद राहु की रेखा शुभ स्थिति में हैं, तो जातक को अचानक बड़ा लाभ मिलता है. ऐसे लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं. जबकि, अगर हथेली में राहु रेखा शुभ स्थिति में नहीं है तो जातक को जीवन भर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की राहु रेखा क्या संकेत देती है.

हथेली में राहु रेखा का क्या है महत्व

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, जो रेखाएं मंगल पर्वत से निकलकर जीवन रेखा और भाग्य रेखा को काटते हुए मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा तक पहुंचती हैं, उन्हें राहु रेखा कहा जाता है. आमतौर पर एक व्यक्ति की हथेली में इनकी संख्या 3 से 4 होती है. ऐसे में अगर ये रेखाएं बहुत गहरी, स्पष्ट और मोटी हों, तो इनका प्रभाव अधिक नकारात्मक और कष्टकारी हो सकता है.  

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर राहु का प्रभाव

राहु रेखा जिस रेखा को काटती है, जीवन के उस विशेष हिस्से में उथल-पुथल मच जाती है. अगर राहु रेखा लाइफ लाइन को काटती है, तो जातक को सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं, पारिवारिक कलह इत्यादि का सामना करना पड़ता है. जबकि, अगर राहु रेखा भाग्य रेखा को काटती है, तो व्यक्ति को करियर में अचनाक रुकावट, बिजनेस में आर्थिक नुकसान और जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रहती है. वहीं, अगर राहु रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे तो यह बड़े आर्थिक नुकसान की ओर इशारा करता है. ऐसी राहु रेखा जातक को गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार बना सकती है. इसके अलावा अगर राहु रेखा हृदय रेखा को काटे तो, प्रेम संबंधों में दरार, रिश्तों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.  

राहु रेखा कब और कैसे देती है अशुभ फल

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर राहु रेखा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के मिलन स्थल के पास से निकलती है, तो यह जीवन में अचानक बड़ी दुर्घटना, चोरी या भारी धन हानि का संकेत देती है. अगर मंगल पर्वत से दो समानांतर राहु रेखाएं निकलकर शनि पर्वत के ठीक नीचे मस्तिष्क रेखा को छुएं, तो ऐसे जातक को मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोग अक्सर निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और भ्रमित रहते हैं.

कैसे कम होगा राहु का नकारात्मक प्रभाव?

राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से स्वास्थ्य सेहत से जुड़ी चिंता नहीं होती है. इसके अलावा भगवान शिव और हनुमानजी की उपासना करने से राहु दोष शांत होता है. आसान उपाय के तौर पर पक्षियों को बाजरा खिलाएं और गरीब लोगों को सफेद कंबल दान करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

