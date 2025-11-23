Advertisement
Hast Rekha: जिनके हाथ में होता है ये पर्वत, वो बनते हैं राजयोग के धनी और उच्च पद के अधिकारी

Hast Rekha Shastra Shani Parvat: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हाथों की रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा के बारे में संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं. हथेली में मौजूद शनि पर्वत भी इन्हीं संकेतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आइए जानते हैं इस पर्वत के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:59 PM IST
Palmistry Shani Parvat: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और पर्वतों का गहरा महत्व माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि बिना जन्मपत्री या जन्मतिथि के भी किसी व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, करियर और भविष्य के संकेत हथेली की रेखाओं को देखकर पता लगाए जा सकते हैं. इन्हीं में से एक है शनि पर्वत, जिसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में सफलता, संघर्ष और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली का शनि पर्वत धन, सम्मान और उच्च पद को दर्शाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि पर्वत जीवन से जुड़ी और किन-किन बातों के बारे में पूर्व संकेत देता है. 

शनि पर्वत कहां स्थित होता है?

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली में मध्यमा उंगली के ठीक नीचे के स्थान को शनि पर्वत कहा जाता है. यह पर्वत कर्म, अनुशासन, न्याय, धैर्य और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है. अगर यह पर्वत स्पष्ट रूप से उभरा हुआ और संतुलित हो तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति को जीवन में मेहनत का उचित फल मिलता है और वह समय के साथ उच्च पद, धन और सम्मान अर्जित करता है. ऐसे लोग व्यावहारिक, जिम्मेदार और धैर्यवान स्वभाव के होते हैं.

कैसा शनि पर्वत देता है सफलता?

अगर शनि पर्वत समतल और सुंदर आकार में उभरा हो, उस पर गहरी, साफ और अनियमित न होने वाली रेखाएं हो, तो यह व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है. ऐसे लोगों को करियर, व्यवसाय और धन के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर मिलते हैं और वे अपनी मेहनत व कर्म के आधार पर जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं. हालांकि, यदि यह पर्वत आवश्यकता से अधिक उभरा या अत्यधिक कठोर दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति गंभीर, एकाकी स्वभाव का हो सकता है और कभी-कभी इन्हें समझना भी कठिन हो जाता है.

कब अशुभ माना जाता है शनि पर्वत?

हर हथेली में शनि पर्वत की स्थिति समान नहीं होती। कुछ निशान शुभता लाते हैं, जबकि कुछ परेशानी के संकेत देते हैं. अगर, शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान दिखाई दे, तो इसे अशुभ माना जाता है. यह चिह्न दुर्घटना, चोरी या अचानक आने वाली परेशानियों का संकेत देता है. ऐसे लोगों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, राहत पाने के लिए शनि मंत्र का नियमित जाप और शनि देव को तिल या सरसों के तेल का दीपक अर्पित करना शुभ माना जाता है.

शनि दोष के उपाय

जिन लोगों पर शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती का प्रभाव हो, उन्हें सलाह दी जाती है कि मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल या काले धातु की अंगूठी पहनना लाभकारी होता है. साथ ही सेवा, विनम्रता और सत्कर्म से शनि दोष भी कम होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

