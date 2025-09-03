Hast Rekha: हथेली के शनि पर्वत हैं ये निशान, तो नहीं होगी धन की कमी, मिलेगी रईसों वाली जिंदगी
Advertisement
trendingNow12907614
Hindi Newsधर्म

Hast Rekha: हथेली के शनि पर्वत हैं ये निशान, तो नहीं होगी धन की कमी, मिलेगी रईसों वाली जिंदगी

Hast Rekha Shani Parvat: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, किसी भी इंसान की हथेली का शनि पर्वत उसके जीवन के बारे में खास संकेत देता है. आइए जानते हैं कि शनि पर्वत पर मौजूद कौन से निशान व्यक्ति को बड़े धन लाभ का संकेत देता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: हथेली के शनि पर्वत हैं ये निशान, तो नहीं होगी धन की कमी, मिलेगी रईसों वाली जिंदगी

Palmistry Hast Rekha: हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हथेली में सात प्रमुख पर्वत होते हैं. इनमें गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे, शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे, सूर्य पर्वत अनामिका के नीचे, बुध पर्वत कनिष्ठा के नीचे, शुक्र पर्वत अंगूठे के पास, मंगल पर्वत गुरु और शुक्र के बीच और चंद्र पर्वत हथेली के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है. ये पर्वत अलग-अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुण, स्वभाव और भाग्य पर असर डालते हैं. इन पर्वतों में शनि पर्वत को विशेष महत्व है. यह पर्वत व्यक्ति के कर्म, मेहनत, अनुशासन और भाग्य का प्रतीक माना जाता है. जब इस पर्वत पर शुभ चिह्न मौजूद हों, तो यह संकेत देता है कि जातक को धन लाभ और आर्थिक प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि हथेली का शनि पर्वत धन को लेकर क्या संकेत देता है. 

मध्यमा उंगली के नीचे होता है शनि पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत का विशेष स्थान माना गया है. यह पर्वत हथेली में मध्यमा उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है. इसके आधार पर व्यक्ति के कर्म, भाग्य और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. अगर शनि पर्वत शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है और उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना रहती है. वहीं, जब यह पर्वत संतुलित और उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है. लेकिन, यदि यह अत्यधिक विकसित हो जाए, तो ऐसे जातकों को समझ पाना कठिन हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि पर्वत पर ये निशान होते हैं शुभ

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शनि पर्वत पर उभरे कुछ निशान शुभ होते हैं. हथेली के शनि पर्वत पर वर्टिकल लाइन हों तो जातक जीवन में धीरे-धीरे तरक्की करते हुए स्थाई धन प्राप्त करता है. इसके साथ ही शनि पर्वत पर त्रिकोण का निशान भी शुभ माना जाता है. यह निशान इस बात का संकेत देता है कि जातक को अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा और समाज में खूब मान-सम्मान मिलेगा. वहीं, शनि पर्वत चक्र का निशान इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा और सरकारी लाभ मिलेगा. इसके अलावा शनि पर्वत पर स्टार (तारे) का निशान भी शुभ संकेत देता है. यह चिह्न इस बात का पूर्व संकेत देता है कि जातक को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: अथाह संपत्ति के मालिक बनते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती है ये रेखा और निशान

शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान है अशुभ 

शनि पर्वत की बनावट हर व्यक्ति की हथेली में अलग-अलग दिखाई देती है. इसकी स्थिति और आकार के अनुसार जातक के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं. अगर शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसा चिह्न दुर्घटना या चोरी-डकैती जैसी घटनाओं की ओर इशारा करता है. ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए. इसके अलावा जिन व्यक्तियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो, उन्हें सलाह लेकर घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
;