Hast Rekha: हथेली के शनि पर्वत हैं ये निशान, तो नहीं होगी धन की कमी, मिलेगी रईसों वाली जिंदगी

Palmistry Hast Rekha: हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हथेली में सात प्रमुख पर्वत होते हैं. इनमें गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे, शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे, सूर्य पर्वत अनामिका के नीचे, बुध पर्वत कनिष्ठा के नीचे, शुक्र पर्वत अंगूठे के पास, मंगल पर्वत गुरु और शुक्र के बीच और चंद्र पर्वत हथेली के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है. ये पर्वत अलग-अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुण, स्वभाव और भाग्य पर असर डालते हैं. इन पर्वतों में शनि पर्वत को विशेष महत्व है. यह पर्वत व्यक्ति के कर्म, मेहनत, अनुशासन और भाग्य का प्रतीक माना जाता है. जब इस पर्वत पर शुभ चिह्न मौजूद हों, तो यह संकेत देता है कि जातक को धन लाभ और आर्थिक प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि हथेली का शनि पर्वत धन को लेकर क्या संकेत देता है.

मध्यमा उंगली के नीचे होता है शनि पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत का विशेष स्थान माना गया है. यह पर्वत हथेली में मध्यमा उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है. इसके आधार पर व्यक्ति के कर्म, भाग्य और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. अगर शनि पर्वत शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है और उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना रहती है. वहीं, जब यह पर्वत संतुलित और उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है. लेकिन, यदि यह अत्यधिक विकसित हो जाए, तो ऐसे जातकों को समझ पाना कठिन हो सकता है.

शनि पर्वत पर ये निशान होते हैं शुभ

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शनि पर्वत पर उभरे कुछ निशान शुभ होते हैं. हथेली के शनि पर्वत पर वर्टिकल लाइन हों तो जातक जीवन में धीरे-धीरे तरक्की करते हुए स्थाई धन प्राप्त करता है. इसके साथ ही शनि पर्वत पर त्रिकोण का निशान भी शुभ माना जाता है. यह निशान इस बात का संकेत देता है कि जातक को अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा और समाज में खूब मान-सम्मान मिलेगा. वहीं, शनि पर्वत चक्र का निशान इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा और सरकारी लाभ मिलेगा. इसके अलावा शनि पर्वत पर स्टार (तारे) का निशान भी शुभ संकेत देता है. यह चिह्न इस बात का पूर्व संकेत देता है कि जातक को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.

शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान है अशुभ

शनि पर्वत की बनावट हर व्यक्ति की हथेली में अलग-अलग दिखाई देती है. इसकी स्थिति और आकार के अनुसार जातक के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं. अगर शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसा चिह्न दुर्घटना या चोरी-डकैती जैसी घटनाओं की ओर इशारा करता है. ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए. इसके अलावा जिन व्यक्तियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो, उन्हें सलाह लेकर घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना चाहिए.

