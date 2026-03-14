Palmistry: हथेली का शनि पर्वत खोल देगा भविष्य के सारे राज; जानें आप धनवान बनेंगे या भाग्यशाली

Hast Rekha Shani Parvat: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद पर्वत हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का आइना होते हैं. जिस तरह कुंडली में ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण है, उसी तरह हथेली के पर्वतों का उभार हमारे जीवन की दिशा तय करता है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शनि पर्वत. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में शनि पर्वत मध्यमा (बीच वाली) उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है. हथेली के इस पर्वत को भाग्य का केंद्र माना जाता है. हथेली के शनि पर्वत से भाग्य, धन, नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और तरक्की समेत भविष्य को लेकर हर एक जानकारी हासिल की जा सकती है. ऐसे में आइए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि हथेली का शनि पर्वत भविष्य को लेकर क्या कुछ संकेत देता है.

विकसित शनि पर्वत

अगर आपकी हथेली में शनि पर्वत अच्छी तरह उभरा हुआ है, तो आप स्वभाव से गंभीर और अनुशासित व्यक्ति हैं. ऐसे जातक एकांत में रहना पसंद करते हैं और फालतू की बातों के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उम्र बढ़ने के साथ आपकी रुचि रहस्यमयी विद्याओं और आध्यात्मिकता में बढ़ने लगती है. हालांकि, काम में व्यस्त रहने के कारण आप परिवार को कम समय दे पाते हैं.

पूर्ण विकसित शनि पर्वत

मध्यमा उंगली के नीचे अगर शनि पर्वत पूर्ण रूप से विकसित और स्पष्ट है, तो यह परम भाग्यशाली होने का संकेत है. ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पर जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसे जातक धन संचय करने में माहिर होते हैं और अचल संपत्ति (जमीन-जायदाद) के मालिक बनते हैं.

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शनि पर्वत का अभाव

अगर हथेली में शनि पर्वत सपाट है या उसका अभाव है, तो जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती. ऐसे लोगों को मान-सम्मान और करियर में स्थिरता पाने के लिए दूसरों से अधिक परिश्रम करना पड़ता है. अक्सर मेहनत का फल देरी से मिलने के कारण मन में निराशा के भाव आ सकते हैं.

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अत्यधिक विकसित पर्वत

जब शनि पर्वत सामान्य से ज्यादा उभरा हुआ हो, तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता. ऐसे जातक कभी-कभी अति उत्साह में गलत कदम उठा सकते हैं. ऐसे पर्वत का रंग थोड़ा पीलापन लिए हो सकता है. इन्हें अनैतिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

शनि पर्वत का झुकाव

शनि पर्वत का दूसरी ओर झुकना आपके जीवन की दिशा बदल देता है. अगर यह तर्जनी उंगली (इंडेक्स फिंगर) की तरफ झुका है, तो आप समाज में प्रतिष्ठित होंगे और उच्च पद प्राप्त करेंगे. वहीं, अगर यह अनामिका (रिंग फिंगर) की तरफ झुका है, तो व्यक्ति कर्म से ज्यादा भाग्य पर निर्भर रहता है. ऐसे में कई बार आर्थिक तंगी या व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)