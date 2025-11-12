Hast Rekha: जिसके हाथ में होता है ये निशान, उस पर बरसती है लक्ष्मी की कृपा, देखें अपना भविष्य

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेली पर बने विभिन्न रेखाएं और निशान व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करते हैं. ये निशान न केवल सफलता और असफलता का संकेत देते हैं, बल्कि धन, यश और भाग्य से भी जुड़े होते हैं. माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर शुभ चिन्ह बने हों, तो वे उसकी किस्मत को चमका सकते हैं. वहीं, अशुभ निशान दुर्भाग्य और बाधाओं का कारण बन सकते हैं. हस्तरेखा विज्ञान में स्टार (तारा) का निशान विशेष रूप से शुभ माना गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह चिह्न हथेली के किसी शुभ पर्वत पर दिखाई दे, तो व्यक्ति का भाग्य तेजी से बदल सकता है. ऐसा व्यक्ति मेहनत के साथ-साथ अचानक आए अवसरों से भी धनवान बन जाता है. आइए जानते हैं कि हथेली पर किन स्थानों पर स्टार के निशान शुभ माने गए हैं.

बुध पर्वत पर स्टार

हस्तरेखा विशेषज्ञ दर्शन पाठक बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में स्टार का निशान बुध पर्वत पर दिखाई दे, तो यह उसके जीवन में रिसर्च, विश्लेषण और ज्ञान की दिशा में प्रगति का संकेत है. बुध पर्वत छोटी उंगली के ठीक नीचे होता है. इस स्थान पर बना स्टार व्यक्ति को उसके क्षेत्र में नई खोज या नवाचार की ओर प्रेरित करता है. ऐसे लोग अपनी समझ और बुद्धिमत्ता से समाज में पहचान बनाते हैं.

सूर्य पर्वत पर स्टार

यदि हथेली में सूर्य पर्वत पर स्टार का चिन्ह हो, तो व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है. सूर्य पर्वत अनामिका (रिंग फिंगर) के नीचे स्थित होता है. इस स्थान पर बना स्टार बताता है कि व्यक्ति के कार्यों से समाज में उसकी पहचान बढ़ेगी. ऐसे लोग कला, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करते हैं और उनके यश की चर्चा दूर-दूर तक होती है.

शनि पर्वत का स्टार

हस्तरेखा के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर स्टार का निशान हो, तो वह व्यक्ति अचानक धन, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है. शनि पर्वत मध्यमा (बीच वाली उंगली) के नीचे स्थित होता है. इस स्थान पर बना स्टार व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है. हालांकि, दर्शन पाठक के अनुसार, इस शुभ फल की एक शर्त भी है. व्यक्ति को उस धन का सही उपयोग करना चाहिए. यदि धन का इस्तेमाल गलत कार्यों या अनैतिक कार्यों में किया जाए, तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है. कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति दो वर्षों के भीतर किसी बड़े संकट या दुर्घटना का सामना कर सकता है.

गुरु पर्वत पर स्टार

अगर किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत (जो तर्जनी उंगली के नीचे होता है) पर स्टार का चिन्ह दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा व्यक्ति जीवन में अचानक भाग्योदय का अनुभव करता है. उसे प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलता है और जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि होती है. यह शुभ प्रभाव दो वर्षों तक बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)