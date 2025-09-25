Advertisement
Palmistry: ऐसे लोगों को हमेशा मिलता है किस्मत का साथ, हथेली की ये रेखा खोलती है राज

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इंसान की हथेली में मौजूद रेखाएं और चिह्न किस्मत से जुड़े कई बाड़े राज खोलती हैं. आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा किस्मत को बारे में बताती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:21 PM IST
Palmistry: ऐसे लोगों को हमेशा मिलता है किस्मत का साथ, हथेली की ये रेखा खोलती है राज

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हाथ की लकीरें व्यक्ति के जीवन, भाग्य और भविष्य से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करती हैं. इसके लिए ज्योतिषीय कुंडली देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती. विशेष रूप से सूर्य रेखा को भाग्य और सफलता का सूचक माना गया है. कहा जाता है कि हथेली की रेखाओं को देखकर यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की सफलता या संघर्ष होने वाला है. कुछ रेखाएं जहां जीवन को आसान बना देती हैं, वहीं कुछ रेखाएं कठिनाइयों का संकेत देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा किस्मत का राज खोलती है.

सूर्य रेखा का स्थान और प्रभाव

सूर्य रेखा अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) के नीचे पाई जाती है. अगर यह रेखा साफ और स्पष्ट दिखाई दे तो ऐसे लोग जीवन में सफलता और मान-सम्मान प्राप्त करते हैं. इनकी किस्मत अक्सर इनके साथ रहती है, जिससे अपेक्षाकृत कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं. यदि सूर्य रेखा वाला क्षेत्र उभरा हुआ हो, तो यह व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है. बहुत कम मामलों में हथेली में दो सूर्य रेखाएं होती हैं. जिनके हाथ में ऐसा होता है, वे अक्सर उच्च पदों तक पहुँचते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी बनते हैं.

जब सूर्य रेखा स्पष्ट न हो

कई लोगों की हथेली में सूर्य रेखा धुंधली, अधूरी या टेढ़ी-मेढ़ी होती है. यह संकेत देती है कि ऐसे व्यक्तियों को सफलता पाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है. अगर सूर्य रेखा स्पष्ट न हो तो सूर्य देव की पूजा और सूर्य मंत्र का जाप शुभ माना जाता है. इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भाग्य को बल मिलता है.

यह भी पढ़ें:  हथेली में मौजूद तिल देते हैं रहस्यमयी संकेत, जानें इसके शुभ और अशुभ प्रभाव

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Hast Rekha

;