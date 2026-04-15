Hast Rekha: हाथों की लकीरों में छिपा है आपका भविष्य, जानें वो 5 रेखाएं जो देती हैं धनवान होने का संकेत

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारे हाथ की लकीरें महज रेखाएं नहीं, बल्कि हमारे भविष्य, स्वभाव और आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं. समुद्र शास्त्र बताता है कि व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी खास रेखाएं और निशान होते हैं, जो उसे जन्म से ही भाग्यशाली और धनवान लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं. कहा जाता है कि अगर ये रेखाएं स्पष्ट, गहरी और बिना किसी काट-छांट के हों, तो व्यक्ति को जीवन में सुख-समृद्धि और अपार सफलता प्राप्त होती है. ऐसे में आइए, हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक जानते हैं कि हथेली में मौजूद कौन-सी 5 रेखाएं धनवान और भाग्यशाली होने की ओर इशारा करती हैं.

भाग्य रेखा

हथेली के निचले हिस्से (मणिबंध) से शुरू होकर जो रेखा मध्यमा उंगली (शनि पर्वत) की ओर जाती है, उसे भाग्य रेखा कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर यह रेखा बिना टूटे सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत ऊंचाई हासिल करता है. ऐसे लोगों को भाग्य का बराबर साथ मिलता है और उन्हें आर्थिक स्थिरता के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता.

सूर्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अनामिका उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत पर बनने वाली खड़ी रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है. इसे यश और वैभव की रेखा भी कहते हैं. लंबी और साफ सूर्य रेखा वाले व्यक्ति न सिर्फ धनवान होते हैं, बल्कि समाज में भी उन्हें बहुत सम्मान मिलता है. ऐसे जातक अक्सर नेतृत्वकारी भूमिकाओं, कला या बड़े व्यवसाय में नाम कमाते हैं. अगर यह रेखा भाग्य रेखा से मिल जाए, तो व्यक्ति को अचानक बड़ी प्रसिद्धि और धन लाभ होता है.

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धन त्रिकोण रेखा

हथेली के बीच में जब भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा आपस में मिलकर एक त्रिभुज जैसी आकृति बनाती हैं, तो इसे धन त्रिकोण कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यह त्रिकोण जितना बड़ा और स्पष्ट होगा, व्यक्ति की धन कमाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार इस रेखा को लक्ष्मी का भंडार मानते हैं. जिन लोगों की हथेली में यह रेखा होती है, उन्हें धन का साथ हमेशा मिलता रहता है. इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता भी है.

मनी लाइन

कनिष्ठा (सबसे छोटी उंगली) के नीचे बुध पर्वत पर छोटी-छोटी खड़ी रेखाओं को मनी लाइन या बुध रेखा कहा जाता है. ये रेखाएं व्यक्ति की बौद्धिक और व्यापारिक क्षमता को दर्शाती हैं. जिन जातकों की हथेली में मनी लाइन गहरी होती है, वे बिजनेस में बहुत अधिक तरक्की करते हैं. ऐसे लोग बातचीत की कला में निपुण और व्यापारिक फैसले लेने में सफल होते हैं.

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मछली का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में कहीं भी, खासतौर पर जीवन रेखा या भाग्य रेखा के अंत में मछली जैसा निशान बनना बेहद दुर्लभ और शुभ माना जाता है. हस्तरेखा शास्त्र में मछली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. यह चिह्न अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की ओर इशारा करता है. जिन लोगों के हाथ में यह निशान होता है, वे विपरीत परिस्थितियों में भी धन कमाने का रास्ता निकाल लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)