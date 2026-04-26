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Hast Rekha: शादी के बाद होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय, हथेली की ये रेखाएं देती हैं संकेत

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद विशेष पर्वत और निशान दांपत्य जीवन को लेकर खास संकेत देते हैं. इन लकीरों और पर्वतों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी जातक का भाग्योदय कब होगा. आइए, जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखा और विशेष चिह्न शादी के बाद होने वाले भाग्योदय की ओर इशारा करती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:19 PM IST
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Hast Rekha: शादी के बाद होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय, हथेली की ये रेखाएं देती हैं संकेत

Hast Rekha: क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों का जीवन शादी के बंधन में बंधते ही अचानक बदल जाता है? जिस सफलता के लिए वे सालों से संघर्ष कर रहे थे, वह जीवनसाथी के कदम पड़ते ही उनके करीब आ जाती है. हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, दांपत्य जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी हथेली में मौजूद विवाह रेखा से हालिस की जाती है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इंसान की हथेली में कुछ ऐसे गुप्त संकेत और पर्वत होते हैं, जो यह बताते हैं कि भाग्योदय कब और कैसे होगा. ऐसे में आइए, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखा शादी के बाद होने वाले भाग्योदय का संकेत देती है. 

चंद्र पर्वत

हथेली में अंगूठे के विपरीत दिशा में स्थित चंद्र पर्वत पर्वत मौजूद होता है. यह कल्पना और बाहरी सहयोग का कारक माना जाता है. अगर कोई भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर सीधे शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे) तक जाती है, तो यह एक अत्यंत शुभ योग है. ऐसे जातकों का असली भाग्योदय शादी के बाद ही होता है. इन्हें अक्सर ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग मिलता है या जीवनसाथी के आने के बाद विदेश से धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं.

बुध पर्वत 

सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) के नीचे के हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है. दांपत्य जीवन के सुख को समझने के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है. अगर, यहां मौजूद विवाह रेखाएं साफ, गहरी और बिना कटी-फटी हों, तो यह एक सुखद वैवाहिक जीवन का संकेत है. ऐसी रेखाओं वाले जातकों को न सिर्फ अत्यधिक प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है, बल्कि सही समय पर संतान सुख और पारिवारिक स्थिरता भी प्राप्त होती है.

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मणिबंध और शनि पर्वत 

मणिबंध रेखा कलाई से जुड़ी होती है. अगर मणिबंध से निकलकर कोई रेखा बिना किसी रुकावट के शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो इसे धन योग माना जाता है. ऐसे लोगों की तिजोरी शादी के बाद ही भरना शुरू होती है. इनके जीवन में ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का आगमन विवाह के बाद ही होता है. 

यह भी पढ़ें: हथेली में सूर्य और भाग्य रेखा का महायोग, क्या आपकी किस्मत में है अपार धन और प्रसिद्धि?

गुरु पर्वत

अंगूठे के पास वाली उंगली (तर्जनी) के नीचे के क्षेत्र को गुरु पर्वत कहा जाता है. अगर अंगूठे के पास से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है, तो यह दर्शाता है कि आपकी सफलता के पीछे आपके जीवनसाथी का हाथ होगा. ऐसे जातकों को शादी के बाद करियर में अचानक बड़ी ग्रोथ मिलती है. पार्टनर की सलाह और उनका साथ इन्हें समाज में एक खास मुकाम दिलाने में मददगार साबित होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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